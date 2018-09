Arturo Vidal no encaja

Fue uno de los fichajes estrella del conjunto barcelonista Sólo ha disputado 55 minutos en lo que va de Liga, habiendo jugado los cuatro encuentros

Los primeros meses de Arturo Vidal en Barcelona no están siendo nada fáciles. El jugador del conjunto culé, uno de los flamantes fichajes de este verano, no termina de encajar en los planes de Ernesto Valverde. Por mucho que los azulgranas se hayan reforzado bien en el mercado, el técnico sigue confiando en su once tipo y en él, el chileno no tiene cabida.

Al menos eso parece por el momento. El jugador inició el choque ante la Real Sociedad desde el banquillo y entró una vez el Barça ya había remontado. Sólo dispuso de 13 minutos, tras saltar al césped en el 77′ por Dembelé. Pero el jugador no termina de ser el que fue en el Bayern ni de convencer al Txingurri.

Los barcelonistas sufrieron para llevarse los tres puntos de Anoeta, como viene siendo habitual. En sus últimas ocho visitas los culés sólo han ganado en dos ocasiones en el feudo donostiarra. La entrada de Vidal apostaba por darle más verticalidad y profundidad a un partido bien trabajado defensivamente por la Real, pero aquello no se dio. Su presencia en el terreno de juego pasó más bien inadvertida, al igual que el resto de sus minutos este curso.

Su experiencia y calidad le convierten en un jugador con grandes características para liderar un equipo a la altura del Barça. Pero parece que aquel Vidal que sobresalía hasta hace unos meses, se quedó en Múnich. Ernesto Valverde no le está dando por el momento demasiadas oportunidades en el medio campo. Pero él tampoco es que se los esté ganando.

Por el momento, el mediocentro no se hace con un hueco en el equipo titular. Pese a haber disputado los cuatro encuentros de Liga, lo ha hecho siempre desde el banquillo. De hecho, el chileno sólo ha disputado a lo largo de estos partidos un total de 55 minutos en lo que va de temporada. Precisamente, durante el poco tiempo del que ha dispuesto, su presencia tampoco se ha hecho notar mucho.

El jugador no termina de cuajar en Can Barça. Ni siquiera entra en las rotaciones de Valverde, que se lo dejó en el banquillo frente a la Real Sociedad, sacando por delante a Sergi Roberto y Rafinha en el medio. Parece ser que el técnico parece ser fiel a los hombres que le dieron la Liga el curso pasado. El jugador llegó con una lesión en su rodilla y, pese a que parece que no se ha vuelto a resentir, el entrenador barcelonista no le ve al cien por cien, de ahí que por el momento su presencia se base en minutos residuales.

Su llegada se vendió como la de un fichaje estrella, pero según van pasando los días, el jugador no consigue cuajar dentro de la disciplina del FC Barcelona. Así lo demuestran su poco peso dentro de los planes del técnico y su poca aportación cuando se le da la oportunidad. Vidal por el momento no responde. Habrá que ver si en los próximos meses logra irse recomponiendo y termina siendo un hombre importante o, por el contrario, acaba hundiéndose.