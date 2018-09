Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de la jornada 4 de Liga, que medirá al Barcelona con la Real Sociedad en Anoeta. El entrenador vasco analizó la actualidad del equipo culé tras el parón de selecciones, centrándose en el partido del fin de semana y el estado de sus jugadores.

La Real Sociedad

“Es pronto para hacer valoraciones. Siempre jugó fuera de casa en este arranque y eso condiciona muchas cosas. Lograron buenos resultados, pese a perder en Eibar en el último minuto. Garitano tiene un gran reto. Para nosotros es históricamente difícil, aunque ganamos el año pasado. Ellos mantienen la calidad, pese a tener nuevos jugadores”.

Importancia de comenzar bien

“Sabemos que fuera de casa como juegan los rivales. Nos someten mucha presión. No es lo mismo jugar en casa que fuera. Necesitamos comenzar bien, no como ante el Huesca. Ya no existe la pista de atletismo y apretarán más”.

Jugadores de la selección

“Creo que hay que saber leer las cosas. De la misma manera que hace nada había más jugadores del Barcelona, ahora hay más del Madrid. Hay jugadores que ya no están como el caso de Andrés, Piqué, Jordi Alba… Es verdad que en los últimos años el Madrid ha fichado jugadores que pueden ser seleccionables: Asensio, Isco, Ceballos… Si te pones a mirar los jugadores que hay de la cantera del Madrid y de la cantera del Barça, son parecidos, tengo la impresión de que son parecidos. De todas formas, lucharemos por cambiar eso y que vayan más jugadores nuestros”

Posibilidad de rotación

“Es posible que haga cambios”.

Girona – Barça en Estados Unidos

“Vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo. Todo nos queda lejos. Está bien que todos hablemos, pero cada día salen cosas nuevas. Tengo la sensación de que todo está en el alero. Se ha comentado con los jugadores y hay una intención. Creo que va para largo. El año pasado nos costó mucho ganarles en Montilivi”.

Mayoría madridista en la selección

“No creo que sea preocupante. Hay que saber leer las cosas. Antes había más del Barça, pero no estuvieron Iniesta, Piqué o Alba, que fueron sustituidos. Y, además, el Madrid fichó jugadores seleccionables”.

Estado de Messi

“El que haya jugadores sin desgaste es algo que lo tienes en cuenta. Tienes margen para entrenar y descansar. Estamos mejor. De Messi siempre esperamos lo mejor. Tenga o no partido entre semana con su selección, siempre sabemos que el partido de Anoeta es complicado y si estás descansado lo afrontas mejor”.

Calendario

“Debemos tener jugadores para afrontar estos partidos. Tenemos un margen de tres días entre los dos. Los partidos están muy comprimidos y deberemos rotar jugadores para evitar lesiones y estar frescos”.

Importancia de Busquets

“Es fundamental para todos y de los que marca estilo de juego del club. Los que vienen de fuera lo tienen en cuenta y se fijan mucho en lo que hace Busquets. No sólo por su trayectoria en el Barça y en la Selección está muy reconocido. Y con justicia. Tenemos varios nombres para que lo releven como Rakitic o Sergi Roberto”.

Vidal y Arthur

“Están en un equipo nuevo, han viajado mucho estos días y se están acoplando a todo. Quizá esta semana no sea la mejor para que se vayan estrenando por los viajes largos, pero en el Barça tenemos muchas esperanzas en él”.

Aleñá

“La intención es que en estos primeros partidos se quede ayudando en el filial, aunque no queremos que esté a caballo entre los dos. Él será del primer equipo y, o juega con nosotros o no entrará en la lista”.

La duda del sustituto de Jordi Alba

“No nos anticipemos. Puede ser Miranda, Sergi Roberto, Vermaelen… jugar de lateral zurdo”.

Dembélé

“Es el mismo jugador, pero lo que queremos es que tenga una mentalidad ofensiva importante. Queremos que sea consistente. No se nos olvida que es lo mismo y que debe seguir trabajando día a día él y nosotros con él”.

Arthur y los elogios de Messi

“Le vemos adaptado a nuestro juego. Dentro del estilo que tenemos se maneja bien. No pierde la pelota, es seguro con el balón, etc… La competición es la que marca el camino de todos”.

¿Guardiola, seleccionador español?

“No me planteo nada de lo que puedan hacer otros entrenadores”.