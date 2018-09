Piqué se salta todas las normas del Barcelona

El central catalán es uno de los capitanes del equipo y no está dando buen ejemplo Conducir sin carné, utilizar una bicicleta eléctrica, saltarse entrenamientos por otros compromisos...

Gerard Piqué ha conseguido esta temporada ser uno de los capitanes del Barcelona tras varios años en los que no lo fue pese a ser uno de los jugadores con más personalidad y con más años en la disciplina azulgrana. Sin embargo, el central catalán no ha estrenado la capitanía con demasiada responsabilidad a tenor de lo que viene sucediendo en las últimas semanas. Piqué no está dando ejemplo a sus compañeros y es más noticia por sus asuntos extradeportivos que por lo que pueda hacer sobre el terreno de juego, y eso nunca es buena señal para un futbolista.

Y es que desde el verano y hasta ahora, el zaguero ha protagonizado varios episodios controvertidos. El más polémico fue sin duda el famoso documental de Griezmann, en el que finalmente desveló que se quedaba en el Atlético de Madrid. Una empresa de Piqué lo produjo y el central le dio mucha ‘bola’ a través de sus redes sociales, algo que no gustó nada en Can Barça porque el jugador francés rechazó finalmente la propuesta del Barça para renovar por el Atlético.

Sus problemas con la Guardia Urbana también parecen infinitos. Hace unos días le pararon en un control y el jugador conducía sin puntos en su carné, confirmando después la DGT que lo hacía de manera consciente. No contento con esto, decidió ir a entrenar con una bicicleta eléctrica -y sin casco-, algo que viola el código interno de cualquier club, pues las entidades prohíben a los jugadores ir en moto por la peligrosidad que ello supone.

Pero la cosa no queda ahí, pues Piqué también está muy metido en el mundo del tenis y eso ha hecho que incluso haya cambiado el horario de un entrenamiento para poder ir a ver el Us Open hace unos días. También ocurrió algo parecido tres días antes del comienzo de Liga, cuando viajó a Orlando para asistir a la votación de su nuevo formato de Copa Davis y se perdió un entrenamiento