La DGT sí comunicó a Piqué la pérdida de todos sus puntos: “Extraña que no vaya con chófer”

Gerard Piqué, investigado tras haber sido cazado circulando por el centro de la capital catalana sin puntos en el carné, sí recibió la notificación personal de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que le comunicaban la pérdida de todos sus puntos. Así lo ha asegurado este martes el director general de Tráfico, Pere Navarro, que ha dejado sin coartada al central azulgrana.

“En el expediente consta notificación personal de la resolución de pérdida de puntos”, ha aseverado el titular de la DGT, que no ha querido dar más detalles respecto a este caso. Aunque ha despejado toda duda, tras las justificaciones del jugador: es delito.

“Me extraña que no vaya con chófer, aquí hay algo que me cuesta entender”, ha incidido Navarro. Ahora será el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, que investiga el caso, el encargado de resolver lo que sucedió y por qué Piqué conducía su vehículo cuando había recibido la notificación de que no podía hacerlo sin permiso.

Según ha comentado Pere Navarro, los rostros conocidos y con notoriedad, como en este caso Piqué, deberían tener “cierta responsabilidad” y “obligación de ejemplaridad” no cometiendo este tipo de delitos contra la seguridad vial. “Pero esta es la teoría, luego en la práctica se descubre que hay lo que hay”, ha lamentado.

“La sociedad te ha dado el ser público, tú también tienes un compromiso con la sociedad, tienes que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad te ha dado, y eso es la ejemplaridad, aunque cada uno hace lo que considere que tiene que hacer”, ha concluido Navarro.

El jugador del Barça ya fue condenado en 2015 a una multa de 10.500 euros por increpar a dos agentes de la Guardia Urbana que habían multado a su hermano por dejar su coche mal aparcado.