El Barcelona rechazó una oferta de 60 millones del PSG por Rakitic

El Barcelona estuvo cerca de perder a uno de los pilares de su centro del campo en el ya pasado mercado de fichajes de verano. Ivan Rakitic fue tentado por el PSG con una oferta de 60 millones de euros, pero el Barça vetó su salida de la entidad pidiendo una cifra estratosférica, de 100 kilos, para que el equipo galo se hiciera con los servicios de una de sus estrellas.

El PSG tenía la misión de restaurar su centro del campo para adecuarlo a la lucha por la Champions League y tenían en Rakitic a su objetivo principal en el mercado. El vigente campeón de la Ligue 1 puso sus miras en el croata, por el que llegaron a ofrecer 60 millones de euros al Barcelona, cifra que fue rechazada por los culés, que consideraron que el caché del ‘4’ era sensiblemente superior a la propuesta del Paris Saint-Germain.

100 millones de euros es la cifra por la que el Barça habría dejado salir a Rakitic rumbo a Francia, pero el PSG no estaba dispuesto a superar los 60, por lo que las negociaciones no llegaron a buen puerto. La edad del mediocentro, que ya ha cumplido los 30 años, no invitaba al club galo a realizar una inversión tan costosa por él, a pesar de que en los últimos años está consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición.

Rakitic es uno de los seguros del Barcelona y en la presente temporada ha vuelto a consolidarse como titular para Valverde, a pesar de las llegadas de Arthur y Vidal en el mercado de fichajes. Con la negativa del Barça a venderle, el PSG podría tener que acudir al mercado en invierno y encontrarse de nuevo con los culés con un candidato en común: Paul Pogba.