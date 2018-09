La enigmática celebración de Jordi Alba… ¿con mensaje a Luis Enrique?

Marcó el séptimo gol del Barça ante el Huesca, un tanto ya intrascendente porque el conjunto catalán ya goleaba al equipo oscense, pero lo celebró con un mensaje enigmático. Jordi Alba era protagonista en el partido de este domingo ya que el pasado viernes Luis Enrique le dejó fuera de la selección española tras siete años ininterrumpidos acudiendo con el combinado nacional.

El lateral del Barcelona, que fue uno de los jugadores más destacados en la victoria culé, ya que además de su tanto aportó dos goles en modo de asistencia, se llevó las manos a los ojos y se los tapó, en lo que un primer momento se interpretó como mensaje a Luis Enrique. Jordi Alba hizo el gesto de taparse la vista y el debate estaba servido.

“No tengo ningún problema con Luis Enrique”

“Yo no me esperaba que no me llamara Luis Enrique”, comentó el defensa catalán tras el partido. Alba no quiso llevar más allá la polémica y se limitó a decir que si Luis Enrique “cree que no debo ir hay que respetarlo”.

Jordi Alba, que tras la marcha de Luis Enrique del Barcelona aseguró que para él había sido una buena noticia y que se mostraba cómodo con el fútbol de Ernesto Valverde, explicó que él siempre ha intentado “hacerlo lo mejor posible” y comentó que “yo a nivel profesional no tengo ningún problema con nadie” y aseguró que Luis Enrique en ningún momento le llamó para comunicarle su decisión.

La famosa celebración, que ha sido tema de debate en redes sociales, es en realidad un mensaje a su hijo Piero, de tan solo ocho meses de edad. Nada de Luis Enrique. “La celebración era para mi niño, ahora no se dará cuenta, pero pronto sí”, explicó Jordi Alba para cerrar la polémica sobre su curiosa celebración.

Jordi Alba tuvo una gran buena actuación ante el Huesca, quizá con más ganas tras la lista de la selección, y se reivindicó así después de que Luis Enrique, con el que coincidió tres años en el Barcelona, considerara que José Luis Gayá y Marcos Alonso son mejores que el lateral catalán. Eso sí, en defensa Alba no estuvo tan acertado, ya que los dos goles del Huesca (el equipo oscense llegó a adelantarse en el Camp Nou) llegaron por su banda.