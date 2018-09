Barcelona – Huesca: Partido de la Liga Santander hoy, en directo

Sigue en directo el partido de hoy entre Barcelona y Huesca de la Liga Santander. El Huesca quiere dar la sorpresa asaltando el Camp Nou en la primera visita de su historia

Vamos, vamos que el Barcelona - Huesca está a punto de arrancar. Los jugadores saltan al terreno de juego.10 minutos para que arranque el Barcelona - Huesca. Salta los dos equipos a calentar sobre el césped del Camp Nou. Ya no queda nada para el Barcelona - Huesca.El Huesca de Leo Franco apuesta de inicio por: Werner; Miramón, Etxeita, Pulido, Luisinho; Moi Gómez, Musto, Melero, Gallar; Longo y Cucho Hernández.Ya conocemos los alineaciones, Valverde repite el once de Zorrilla: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Suárez y Dembélé.Ernesto Valverde no se fía del Huesca y avisa que ya han tenido "dificultades con equipos recién ascendidos". Por ello, el Txingurri no hará rotaciones y apostará por el once de gala con Dembélé acompañando a Suárez y Messi en la punta de ataque. El extremo francés se ha ganado un puesto en el once en este inicio de temporada y está respondiendo con creces a la confianza que ha puesto el técnico en él.

El Barcelona vuelve a su feudo tras lograr la victoria en el patatal del José Zorrilla. Los azulgrana quieren marcharse al parón de selecciones con pleno de victorias en su casillero, pero enfrente tendrán a un Huesca que todavía no conoce la derrota en su primer año en la máxima categoría del fútbol español y que quiere seguir soñando.Los de Ernesto Valverde quieren seguir sumando de tres en tres para seguir la estela de un Real Madrid que sigue en estado de gracia y suma de nueve puntos de nueve posibles. El Barcelona se ha hecho fuerte en defensa en estos dos primeros partidos, en los que ha anotado cuatro goles y no ha encajado ninguno y confían en prolongar ese buen momento una jornada más.¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Barcelona - Huesca, encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Santander que se disputa este domingo en el Camp Nou. Este duelo será histórico para el cuadro oscense, puesto que será su primera visita al coliseo azulgrana.