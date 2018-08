Oficial: Paco Alcácer, cedido al Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund paga 2 millones de euros al Barcelona por la cesión de Paco Alcácer

El Barcelona ha hecho oficial la cesión de Paco Alcácer al Borussia Dortmund. El delantero valenciano jugará la próxima temporada en la Bundesliga a cambio de dos millones de euros.

Paco Alcácer se marcha cedido al Borussia Dortmund después de no entrar en los planes de Ernesto Valverde. El ex del Valencia buscará los minutos que no ha tenido a lo largo de las últimas temporadas en el conjunto azulgrana, donde ha vivido a la sombra de futbolistas como Luis Suárez, Messi, Neymar -antes de marcharse- o Dembélé.

El Borussia Dortmund pagará dos millones de euros al Barcelona para conseguir la cesión del ariete. Además, el club germano se hará cargo de la ficha de Paco Alcácer, por lo que el Barcelona no tendrá que pagarle el sueldo durante este año.

En la operación también se ha incluido una opción de compra de 23 millones de euros más otros cinco kilos en variables. El Barcelona se guarda un derecho de tanteo ante una posible venta, además de un 5% de la plusvalía si esa venta se llegase a producir.