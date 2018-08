Valladolid – Barcelona: Horario y dónde ver el partido de la Liga Santander

El partido que enfrenta al Barcelona contra el Valladolid en la Liga Santander será el sábado 25 de agosto a las 22:15.

El FC Barcelona y el Real Valladolid cierran la jornada del sábado de LaLiga Santander desde las 22:15 (una hora menos si estás en Canarias). Será el primer encuentro en su feudo de los vallisolitanos, en el Estadio José Zorrilla en esta segunda jornada liguera. El encargado de dirigir el partido será De Burgos Bengoetxea, en su tercera temporada en la élite del fútbol español, con casi 60 encuentros a su espalda.

Buenas sensaciones del Barcelona en su debut en el Camp Nou. Volvió a aparecer Messi y Coutinho pide el protagonismo que se le esperaba. Valverde intentará hacer sitio a los recién llegados en busca de la fórmula correcta para que la temporada discurra como desea. Visita a uno de los recién ascendidos, algo que mantiene mosca a cualquier coco en la élite, más si defiendes el título.

Parece que Valverde tiene claro que es el momento ya de Coutinho y sacará del once a Semedo, recolocando a Sergi Roberto en el lateral y dejando ese hueco al brasileño. Dembélé sigue gozando de la confianza del técnico culé. No se esperan novedades con el resto del once, Umtiti y Piqué dominan la zaga, Busquets y Rakitic el medio y Messi y Suárez la punta del ataque.

En frente estará un Real Valladolid que buscará la épica y, por qué no, la primera victoria de la temporada tras el empate a cero en Girona, en el partido inaugural de la temporada. Enes Ünal irá directo a la titularidad de los vallisoletanos, al igual que Plano, que también podría entrar. Ramos se queda fuera de la convocatoria, Anuar al banco.

La segunda jornada para Barcelona y Valladolid en la Liga Santander se podrá seguir desde las 22:15 del sábado en beIN LaLiga, disponible en Movistar+ y Orange. Además, también se podrá seguir en la web de OKDIARIO, a través del directo online.