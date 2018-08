Arturo Vidal, antimadridismo puro: “Con el VAR, el Bayern tendría dos Champions más”

Arturo Vidal nunca ha sido simpatizante del Real Madrid y ahora que ha fichado por el Barcelona tiene argumentos más que sobrados para dar rienda suelta a su antimadridismo. El centrocampista chileno aprovechó el asunto de la inclusión del VAR en la Champions para lanzar un dardo al equipo blanco en una entrevista con Mundo Deportivo.

“Con el VAR, el Bayern tendría dos Champions más”, dijo Vidal durante la entrevista. El jugador, curiosamente, acusa al Real Madrid de haberle robado al equipo bávaro las dos últimas Ligas de Campeones cuando cayeron a manos de los blancos en semifinales el año pasado y en cuartos hace dos temporadas.

“Mi título favorito es la Champions, ya sé que el Barcelona lo ha ganado otras veces pero me gustaría que ahora la gane conmigo. Quiero ganarlo todo”, aclaró un Vidal por el que pagó el Barcelona 30 millones de euros y que destila rencor hacia el Real Madrid en cada una de sus palabras.

Sin ir más lejos, hace dos años lloró así en el Bernabéu tras su derrota con los blancos. “Es muy fuerte que te roben un partido así: dos goles en fuera de juego, yo estoy mal expulsado. El partido lo teníamos 1-2, se asustaron y el árbitro empezó su show. Se notó mucho, muy feo. En un partido de tanta intensidad el resultado no puede pasar por el árbitro. Nos dejó fuera él. El Real Madrid no tenía por dónde darle la vuelta. Todo el mundo que sabe de fútbol lo ha visto, no sólo Piqué”, zanjó.