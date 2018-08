Raiola pide al United que venda a Pogba

Paul Pogba podría tener sus horas contadas en el Manchester United. Su mala relación con técnico Jose Mourinho, unido a los malos resultados del equipo, podrían provocar su salida antes del 31 de agosto. El Barcelona y el PSG son los mejor posicionados para hacerse con sus servicios después de que su agente pidiese públicamente el traspaso.

Raiola atacó públicamente a la leyenda del United Paul Scholes con un mensaje muy sarcástico: “Paul Scholes debería convertirse en director deportivo y aconsejar a Woodward que venda a Pogba. Serían noches de insomnio para encontrar a Pogba un nuevo club”, dijo el agente en referencia a un comentario del ex centrocampista, quien aseveró que el francés no podría fichar por el equipo culé porque “no encajaría en el Barcelona”.

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba

— Mino Raiola (@MinoRaiola) August 21, 2018