El Barça esperará a Pogba hasta 2019

El Barcelona esperará a Paul Pogba hasta 2019. El conjunto azulgrana no parece dispuesto a hacer una nueva oferta por el jugador francés del Manchester United después de que el club inglés rechazara una a principios de mes. Pogba y su entrenador, José Mourinho, tendrán que seguir conviviendo en el vestuario de Old Trafford al menos una temporada más.

Paul Pogba no se moverá del Manchester United. Al menos esta temporada que no ha hecho más que arrancar. El Barcelona sigue pretendiendo al centrocampista francés, pero por ahora lo van a dejar aparcado hasta el próximo verano. Según publica el diario Express, los azulgrana esperarán al verano de 2019 para realizar una nueva oferta por el ex de la Juventus ya que es poco probable que le dejen salir en el mercado de invierno.

“No creo que vayamos a movernos por Pogba, aunque es un gran jugador”, señaló hace unos días Ariedo Braida, responsable de fútbol internacional del Barcelona. Sin embargo, a raíz de la tormenta entre jugador y entrenador, el francés volvió a la órbita de los campeones de la Liga española.

A principios de mes, el Barcelona realizó una oferta por el jugador: unos 45 millones más Yerri Mina y André Gomes, según reveló Sky Sports. Sin embargo, los ingleses rechazaron la oferta. Ahora el conjunto culé medita esperar hasta el próximo año para hacer una nueva intentona de fichar al centrocampista proclamado campeón del Mundo en Rusia.

“Tregua” de Mourinho

El entrenador del United, José Mourinho, parece dispuesto a hacer una pequeña tregua en su lucha personal con Paul Pogba, que en los últimos días se recrudeció invitando incluso al jugador a abandonar el club si ese era su deseo. Pero el de Setúbal sabe que en el terreno de juego el francés es muy importante y es mejor tenerlo contento, por lo que está intentando que la situación mejore.

“La verdad es que llevamos juntos dos años y estas semanas y nunca había estado tan feliz con él como estoy ahora. No le puedo pedir nada más. Está trabajando bien, jugando bien… Quiero que juegue para el equipo, que es lo que está haciendo y, repito, no puedo estar más feliz con él de lo que estoy”, señaló Mourinho en referencia al francés.

Este domingo, el United buscará una nueva victoria en la segunda jornada de la Premier League en casa del Brighton que les permita sumar otros tres puntos para seguir la estela de Tottenham o Chelsea que ya llevan dos victorias.