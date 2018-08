El Barcelona cierra la puerta a Pogba

Braida reconoce que el club catalán no va a ir a por Pogba este verano El Barça sigue buscando un centrocampista de 'perfil Iniesta'

El Barcelona ha tocado a Paul Pogba este verano. A sabiendas de que la relación del francés con Mourinho no es buena, el club catalán preguntó por su situación. El buen Mundial del centrocampista despertó el interés azulgrana, pero finalmente parece que va a quedar en eso, un mero contacto que no va a avanzar. De hecho, en Can Barça dan por descartada la opción de que Pogba fiche por el Barcelona este verano.

“No creo que vayamos a movernos por Pogba, aunque es un gran jugador”, dijo Ariedo Braida, responsable de fútbol internacional del club. En Inglaterra aseguran que Pogba no es feliz en el Manchester United. Sus problemas con Mourinho son continuos y habría visto con buenos ojos salir de la disciplina inglesa este verano. Pero no es nada sencillo, pues el United pagó más de 100 millones de euros por él y su buen Mundial hace que todavía pueda pedir una cantidad mayor para dejarlo escapar.

La Juventus también ha tanteado su posible regreso, pero al igual que el Barcelona el club italiano no ha avanzado más. En esas, y con el mercado de fichajes cerrado en Inglaterra desde el pasado 9 de agosto, lo normal es que Paul Pogba continúe en el Manchester United al menos una temporada más. Dependiendo de cómo vaya el curso para el francés y para los diablos rojos se verá si busca una salida el próximo verano -o incluso en enero-. Mientras tanto, el Barcelona sigue buscando un centrocampista top para cubrir la baja de Iniesta, aunque el mercado no ofrece demasiadas opciones.

Vidal y Arthur refuerzan la medular, pero Valverde pidió un jugador más de toque, un centrocampista más asociativo que sea capaz de ayudar a llevar la manija del equipo junto a Busquets y Rakitic. No va a ser ese jugador Paul Pogba, opción descartada por el Barcelona a tenor de lo dicho por Braida este martes en la prensa inglesa.