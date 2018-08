Valverde asegura que no descartó a Malcom par evitar un ‘Cheryshev’

Ernesto Valverde se convirtió en noticia en las horas previas a la disputa de la Supercopa de España por sus decisiones en torno a la alineación del Barcelona. El técnico vasco dejó fuera del once a un titularísimo como Coutinho y apartados de la convocatoria a Malcom y Marlon, ambos extracomunitarios, huyendo de polémicas que quiso recordar tras el choque, como el recordado caso Cheryshev.

En la rueda de prensa posterior a la victoria del Barcelona sobre el Sevilla en la Supercopa de España, Valverde se acordó de lo sucedido en aquel Cádiz – Real Madrid de Copa del Rey, al hilo de lo sucedido con los extracomunitarios culés. “Ha sido decisión mía dejar fuera a Malcom, no ha sido para evitar líos. Es un jugador que acaba de llegar y no estaba rodado y entraban los que entraban. Además, cuando uno va a impugnar un partido no lo anuncia. Nadie avisó al Madrid de lo de Cheryshev ¿no? Si alguien me tiene que avisar, es mi club”, afirmó recordando lo sucedido con el jugador ruso, entonces madridista, que fue alineado de forma errónea por el Real Madrid, incurriendo en alineación indebida.

La Real Federación Española de Fútbol dio permiso, de manera polémica y por consiguiente criticada, para la alineación libre de extracomunitarios en la Supercopa de España. A pesar de ello Valverde decidió dejar a dos de los jugadores del Barcelona sin pasaporte comunitario o en trámite, Malcom y Marlon, fuera de los elegidos para ser susceptibles de formar parte del partido en las horas previas a este, aunque como asegura el entrenador, la decisión fue meramente técnica.