El Barcelona insiste con Pogba

El Barcelona sigue muy pendiente a la situación de Paul Pogba. El centrocampista francés no está feliz en el Manchester United y en Can Barça están convencidos de que sería una gran opción para reforzar la medular. Sin embargo, este verano se antoja complicado que el galo pueda recalar en la Ciudad Condal. Mourinho está enfadado con el United porque no han conseguido fichar a ninguna de sus peticiones, por lo que perder a Pogba sería ya el colmo.

Pero la estrategia del Barcelona va más allá de este mercado estival. El club catalán da por hecho que no será posible fichar a Pogba antes del 31 de agosto, pero saben que a corto o medio plazo el francés puede abandonar Mánchester, de ahí que vayan a seguir muy de cerca su situación. Algo parecido hicieron con Coutinho, al que finalmente lograron fichar en el mercado de invierno tras varios meses de arduas negociaciones con el Liverpool.

Mientras tanto, en Inglaterra aseguran que su agente, Mino Raiola, está en continuo contacto con los directivos del Barcelona, que va a esperar su oportunidad. Sus desencuentros con Mourinho han sido evidentes, por lo que no sería de extrañar que la relación explotara en algún momento. El entrenador portugués no se casa con nadie y los mensajes públicos entre ambos han sido constantes, por lo que el Barça cree que Pogba puede acabar abandonando el United más pronto que tarde.

De hecho, tras la victoria ante el Leicester en el primer partido de la Premier, Pogba dijo lo siguiente: “Tienes que tener clara una cosa. Un jugador que es titular y es feliz siempre se siente más cómodo que cuando no es feliz. Eso es todo lo que diré. Soy el mismo Pogba que en el Mundial. El equipo es diferente, es obvio. Aún amo el fútbol y daré lo mejor. Cuando estás cómodo, cuando todos confiamos en los demás, todo será más fácil. Hay cosas que no puedo decir porque sería multado”.