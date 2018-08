Barcelona – Sevilla: Horario y canal de televisión

Sevilla y Barça se disputan el primer título de la temporada. Será la primera vez que la Supercopa se dispute a partido único y fuera de España.

Sevilla y Barcelona se miden en la Supercopa de España 2018. Será el partido que abra la temporada 2018-19 y, por tanto, el primer título en juego de nuestro fútbol en este nuevo curso. Será una edición especial, pues es la primera vez que se juega fuera de nuestras fronteras y a partido único. El partido se disputará a las 22:00, en el Estadio Ibn Battouta de Tánger.

Será la primera competición organizada por la RFEF de la era Rubiales y no ha estado exenta de polémica. Tras encontrar serios problemas a la hora de fijar la fecha de la disputa de la Supercopa, finalmente se decidió que fuese a un único encuentro en un estadio neutral, para lo que se fijó la sede en Tánger, algo que no sentó bien en Sevilla. Lo último ha sido permitir que haya más de tres extracomunitarios inscritos por cada equipo, considerando que este título no es de carácter profesional.

Será también el primer partido oficial en España con presencia del VAR. Tras su éxito en el Mundial 2018, se acordó su entrada en vigor en el fútbol español para esta temporada, pues era uno de los únicos de primer nivel europeo en el que no había entrado en acción.

Centrándonos meramente en lo deportivo, el Barcelona se presenta en su cuarta final consecutiva, después de ganar hace dos años al propio conjunto hispalense y de perder ante Athletic y Real Madrid en 2015 y 2017. Los sevillistas acuden a la cita como subcampeones de Copa del Rey, al haber conseguido los azulgranas el doblete con la Liga y la Copa.

El conjunto dirigido por Valverde se ha reforzado este verano con las incorporaciones de Arthur, Lenglet, Malcom y Vidal. Será el primer encuentro en el que el técnico tenga a todos disponibles, pues durante la pretemporada no ha podido contar con toda su plantilla al completo. Además, el conjunto barcelonista no conoce aún la victoria en lo que va de preparación para el nuevo curso.

Por su parte, el conjunto sevillista llega más rodado al primer título del curso. Con Machín al mando, los andaluces han superado ya una ronda previa de Europa League y les queda la vuelta de la última, que tienen encarrilada y que les dé acceso a una competición en la que son los reyes. Disputan por segunda vez en tres años la Supercopa, tras perderla ante el propio Barcelona en 2016, acudiendo también como subcampeones.

El partido se podrá seguir por televisión a través de La 1 de TVE, a partir de las 22:00 horas (hora menos en Canarias). También en el directo que ofreceremos en la web de OKDIARIO, desde donde os mantendremos informados de lo que ocurra minuto a minuto.