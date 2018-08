Arturo Vidal: “No soy antimadridista”

Arturo Vidal ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona

Arturo Vidal ya es jugador del Barcelona a todos los efectos. Tras pasar un reconocimiento médico en el que se ha mirado con detalle el estado de la rodilla derecha que se lesionó en el Bayern, el chileno firmó su nuevo contrato y fue presentando junto a Jordi Mestre, vicepresidente deportivo de la entidad azulgrana.

El propio Mestre, que ha asumido las funciones de un ausente Bartomeu, ha sido el encargado de darle la la bienvenida: “Es un jugador con una experiencia contrastada en equipos de gran nivel y tiene una buena experiencia en Europa. Nos aportará mucho, con intensidad, juego y calidad. Esperamos que nos ayude a lograr títulos. Está muy ilusionado y nosotros también”.

Tras las palabras del directivo azulgrana, el propio Vidal se ha mostrado muy contento de firmar con el Barcelona. “Estoy muy feliz de estar en el mejor equipo del mundo, espero aprovechar al máximo y dejaré la vida en el campo”, ha aseverado.

Tras pisar el terreno de juego acompañado de su hijo vestido como jugador del Barcelona, le llegó el turno de sentarse en la sala de prensa para atender a los medios de comunicación.

Sensaciones

“Estoy muy contento y feliz de estar en el Barça. El mejor equipo del mundo, donde están los mejores. Vengo con hambre, con ganas de ganarlo todo. Vengo con la mejor energía y corazón para dejarlo todo en la cancha”.

Messi

“Es un escalón mucho más grande que jugar en el Bayern de Múnich. Espero aportar para ganarlo todo. Vamos a prepararnos para cumplir con la expectativa y con la confianza que han tenido en mí. Hay muchos grandes jugadores acá. Enfrentarse a Messi siempre es algo lindo porque es el mejor de la historia. Aquí están los mejores del mundo y trataré de ayudarles y estar a su altura”.

Nivel físico

“Me encuentro bien. Estoy muy contento porque llevo un mes entrenando y me encuentro físicamente en forma. Hoy será mi primer entrenamiento con el equipo. Llego de la mejor forma, ya tuve tiempo para recuperarme bien”.

Duelos ante el Madrid

“No sé si tengo cuentas pendientes con el Madrid, pero sí con mi objetivo, que es ganar la Champions. Espero cumplir con eso aquí. Cuando nos toque el Madrid, ya veremos”.

Cumple un sueño

“A los 14, 15 años, vi a mi madre llegar cansada del trabajo y le prometí que me esforzaría para sacarla adelante y, gracias a Dios, he podido hacerlo. Ahora he llegado al lugar más grande”.

Tercer chileno

“Es un orgullo que hayan estado acá. Vengo con mi forma de jugar, a intentar cumplir todos los objetivos”.

Guardiola

“Es difícil decir eso porque es otro entrenador, otra forma de jugar y otros compañeros. Espero adecuarme lo antes posible al equipo”.

¿Antimadridista?

“No. Yo soy rival de todos los que juegan contra el Barça de aquí en adelante. No tengo ningún rival. El que se enfrente al Barça, ese es mi rival”.

Supercopa

“Yo estoy bien, tiene que decidir el entrenador. Me siento físicamente al cien por cien”

Posible llegada de Pogba

“De eso de Pogba, no sé nada. Estoy feliz por mí. Espero que este sea mi año para ganarlo todo con el Barça. Ojalá que sean tres Champions en los tres años que tengo de contrato”.