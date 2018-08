El canterano deslumbró ante el Milán y despertó los halagos de Gattuso

De la derrota del Barcelona ante el Milán (1-0) se pueden sacar cosas positivas pese a sumar otro mal resultado en esta gira americana con la International Championes Cup. Una de ellas es un chico llamado Riqui Puig. El canterano, que cumplirá 19 años en los próximos días, fue lo más llamativo de los culés ante los milaneses.

¿Pero quién es Riqui Puig? El joven de La Masía se encargó ante el Milán de hacer las delicias de los espectadores con un buen repertorio de recursos en el centro del campo blaugrana. De hecho, el catalán despertó los elogios y la admiración del entrenador rival, que no es otro que un ilustre de esto del balón como Gennaro Gattuso.

“Riqui Puig es un espectáculo. Ver a chicos que tienen todavía cara de niño cómo tratan el balón es algo que me maravilla. Les veo que sienten el fútbol dentro y es algo parecido a la poesía”, decía el italiano sobre el culé y proseguía: “Hace tiempo que oigo hablar de él y otros chicos. Es algo que no se puede cortar y pegar en otro clon. Ellos no juegan en base a un modelo táctico sino que mantienen una idea común. Tengo un poco de envidia con respecto a nuestra escuela”.

Puig saltó ayer al Levi’s Stadium en la segunda parte. A sus aún 18 años, el natural de Matadepera se mostró tranquilo, sin nervios y sin complejos junto a sus compañeros. Tiene algo diferente el joven culé, que fue el sustituto de Paco Alcácer y al que mejoró en prestaciones con varios últimos pases de auténtico peligro.

Ya lo miman

Riqui Puig llegó a La Masía hace varios años procedente del Jàbac. Debutó en el Cadete B y ha ido dando pasos de gigante hasta esta pasada temporada. Estuvo a caballo entre el Juvenil A y el Barça B, teniendo ya minutos en Segunda División. De hecho, llegó a entrenar en alguna ocasión con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde y junto al que considera su ídolo, Leo Messi.

En el club blaugrana saben que están ante una perla a la que deben mimar para que brille como un diamante. Preocupa en cierta medida su físico, ya que es un jugador menudo y que podrá tener problemas en el contacto en la élite, aunque no cuestionan la calidad innata que atesora el vallesano.