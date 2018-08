Arturo Vidal, un antimadridista consumado

El Barcelona está muy cerca de cerrar su fichaje Antimadridista y una bomba de relojería para el vestuario

Los valors han pasado a mejor vida en Can Barça. En el fútbol sólo vale ganar. Ganar títulos importantes. Levantar Champions League. Y el Barcelona se ha dado cuenta, sobre todo tras ver como su máximo rival ha ganado las tres últimas Orejonas consecutivas, haciendo historia. El Barça quiere volver a dominar en Europa, y para ello va a fichar a Arturo Vidal. Un jugador que siempre ha estado rodeado de la polémica. Excéntrico, impulsivo y antimadridista consumado y confeso.

Ya se habla menos por tierras catalanas de tirar de la cantera, de La Masía, etc. Valverde pedía un refuerzo para el centro del campo y el elegido va a ser el chileno, que llegará procedente del Bayern de Múnich. Golpe a la política de fútbol base y golpe también a los valors y al seny. El Barcelona se refuerza con un jugador que puede ser muy válido sobre el césped, pero que está más que comprobado que es una auténtica bomba de relojería en el vestuario.

Últimamente se ha hablado mucho del chileno por su extremo antimadridismo. La pasada temporada, sin ir más lejos, cargó contra el árbitro de la vuelta de la semifinal de la Champions League (no jugó por lesión) y llamó “ratones” a los jugadores del Real Madrid a través de su cuenta personal de Instagram. Días después compartió una foto con la cara de Cristiano tapada con el emoticono de una mierda.

Un año antes, el Real Madrid también dejó en la cuneta al Bayern en la Liga de Campeones. Y tras caer eliminado, Arturo Vidal pasó por zona mixta y dijo lo siguiente: “Es muy fuerte que te roben un partido así: dos goles en fuera de juego, yo estoy mal expulsado. El partido lo teníamos 1-2, se asustaron y el árbitro empezó su show. Se notó mucho, muy feo. Acá pasó lo mismo, jugamos con uno menos. Y ya empezamos a dudar un poco. El vestuario está muy triste hay mucha rabia. En un partido de tanta intensidad el resultado no puede pasar por el árbitro. Nos dejó fuera él. El Real Madrid no tenía por dónde darle la vuelta. Todo el mundo que sabe de fútbol lo ha visto, no sólo Piqué. Cuando te embarran así es muy fuerte.

Pero Vidal no es sólo famoso por su antimadridismo. También lo es por sus escándalos. Se va de Múnich denunciado por la fiscalía por golpes y lesiones en un incidente en una discoteca de en 2017, estrelló un Ferrari en plena concentración de la selección chilena para la Copa América 2015, ha sido pillado bebido al volante en numerosas ocasiones….