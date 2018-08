La Roma vuelve a desnudar al Barcelona

El Barcelona cayó en su segundo partido de esta International Champions Cup, frente a la Roma por 2-4 en el estreno goleador de Malcom. Los azulgrana comenzaron ganando primero 1-0 y después 2-1, pero el cuadro italiano remontó y se llevó el triunfo. Otra vez la Roma, verdugo de los azulgrana en la última Champions, volvió a desnudar al equipo de Valverde. Al menos esta vez era amistoso

El Barcelona echó de menos a sus internacionales mundialistas, Messi el primero, en el partido ante el equipo romano. Igual que en el estreno de pretemporada contra el Tottenham, Valverde alineó un equipo formado íntegramente por jugadores del primer equipo salvo en la posición de lateral izquierdo, donde esta vez le tocó a Cucurella. Además, debutaba Malcom.

El brasileño, fichaje frustrado de la Roma, dio muestras de su tremenda capacidad para encarar en los primeros minutos. Actuó a pierna cambiada. Su verticalidad contagió a Munir y Rafinha, que abrió el marcador a las primeras de cambio.

El Barça funcionó en el primer tramo del encuentro. La Roma salió con un once muy titular, con cinco integrantes del histórico 3-0 del Olímpico, pero no olía la pelota. Pero la Roma no bajó los brazos y logró el 1-1 por obra y gracia de El Shaarawy tras un error de Lenglet.

Luego Cilessen evitó el 1-2 antes del descanso. Y en la reanudación el Barça encontró el 2-1 gracias a Malcom, que marcó a puerta vacía y lo celebró como si fuera la final de la Champions. Había pique con la Roma.

A partir de ahí los cambios condenaron al Barça. Los canteranos intentaron aguantar pero el paso de los minutos les acabó condenando contra un rival superior que remontó gracias, todo sea dicho, a acciones bastante afortunadas. Entre Florenzi, Cristante y Perotti (de penalti) certificaron el triunfo de los de Di Francesco.

Ficha

Barcelona: Cillessen; Semedo (Palencia 60′), Marlon (Chumi 45′), Lenglet (Cuenca 60′), Cucurella (Miranda 45′); Sergi Roberto (Monchu 45′), Arthur (Riqui Puig 45′), Rafinha (Collado, 60′); Aleix Vidal (Ballou 45′), Munir (Abel Ruiz 45′) y Malcom (Carles Pérez 60′).

AS Roma: Olsen (Mirante 45′); Florenzi, Manolas (Pellegrini 60′), Marcano (Fazio 75′), Santon (Juan Jesús 60′); De Rossi (Pastore 60′), Pellegrini (Gonalons 60′), Strootman (Cristante 60′); Kluivert (Perotti 60′), Dzeko (Schick 60′) y El Shaarawy (Kolarov 75′).

Goles: 1-0, Rafinha (6′), 1-1, El Shaarawy (34′), 2-1, Malcom (49′), 2-2, Florenzi (78′), 2-3, Cristante (83′), y 2-4 Perotti (p) (86′).

Tarjetas: Pellegrini (27′), Manolas (36′), Aleix Vidal (36′).

Incidencias: AT&T Stadium 54.726 personas.