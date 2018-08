También bloqueó todos los tuits que contuvieran la palabra Malcom en su cuenta oficial de Twitter

La Roma sigue dolida por el caso Malcom. El duelo que les enfrentó ayer al Barcelona sirvió para dar una muestra más de ello con la presencia y titularidad del brasileño. Los romanistas usaron su cuenta de Twitter para dejar bien claro el malestar con la actitud del jugador y el club blaugrana a la hora de su fichaje.

Horas antes de que arrancara el partido, la Roma compartió un tuit con el texto Match day y que acompañaba a una imagen. La red social tiene la opción de bloquear tweets que contengan ciertas palabras para así no verlas en tu timeline. A esto le dio uso el club romanista bloqueando todos los tweets que contuvieran las palabras “Malcom”, “anuncio Malcom”, “¿Dónde está Malcom?” o “Malcom en el medio”.

No fue el único guiño público de disconformidad de los italianos. Rizaron mucho más el rizo cuando poco antes del encuentro hicieron públicas las alineaciones. El once del Barcelona, ordenado de forma ascendente por los dorsales, tenía un hueco vacío. Donde tenía que estar el número 26 de Malcom no había nada, es más, se podía apreciar que había sido borrado.

Malcom, que logró el 1-2 tras el descanso, no quiso entrar en el pique de la Roma tras el partido y se limitó a decir que “es una broma” y que “no entro en provocaciones”. El gol que anotó lo celebró con ganas pero dejó claro que no utilizó el duelo para reivindicarse ante los italianos.