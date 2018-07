Monchi anuncia que la Roma estudia denunciar el ‘robo’ de Malcom

Monchi asegura que el presidente y agentes de Malcom le dijeron que su fichaje estaba hecho

Monchi ha hablado en la televisión de la Roma para explicar todo lo que ha sucedido en el caso del fichaje de Malcom, que la Roma ya lo tenía cerrado pero al que finalmente contrató el Barcelona.

“Treinta minutos después de cerrar la operación me llamó el presidente del Girondins diciendo que querían poner un tuit anunciando el fichaje. Hicimos lo mismo. Todo parecía cerrado, pero una hora después empezamos a escuchar rumores del Barça”, comenzó explicando Monchi.

El director deportivo de la Roma continuó relatando lo que ha sido un culebrón por unas horas. “Mi sorpresa fue cuando me llamó uno de los agentes del jugador. Me dijo que el Girondins había bloqueado el viaje del futbolista. Llamé al presidente y me dijo que el Barça había subido la oferta”, dijo.

“Decidimos subir la oferta al Girondins y me dijeron que si todo estaba bien, el futbolista viajaba a Roma”, explicó. “Hoy -martes-, los agentes del jugador me piden otra oferta para el jugador porque el Barcelona está pagando más”, añadió Monchi.

“En ese momento digo ‘basta’. Nos habían dicho que estaba cerrado y ahora estamos valorando si tomar procedimientos legales”, comentó Monchi. “Tengo mensajes con los agentes de Malcom y con el presidente del Girondins diciendo que la operación estaba cerrada. Hay que ver si pueden ser valorados”, aclaró el director deportivo andaluz.