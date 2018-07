Luis Suárez apoya a Iker Casillas en su cruzada contra el VAR

El primer gol de la final del Mundial 2018 entre Francia y Croacia creó una gran polémica porque Néstor Pitana, colegiado del encuentro, no decidió acudir al VAR para revisar la jugada. Futbolistas como Iker Casillas rajaron a través de las redes sociales, saliéndole al ex guardameta del Real Madrid el sorprendente apoyo de Luis Suárez.

La acción del gol nace de una falta en la que Griezmann se resbala, por lo que no existiría infracción alguna. Este tipo de decisiones no las revisa el VAR, por lo que el juego continúa. Antoine bota la falta y Mandzukic introduce el balón en su propia portería. Explota un debate en el que Iker Casillas muestra su opinión con este mensaje:

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada.

— Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018