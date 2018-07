Según informa 'Le Parisien', el nuevo entrenador del PSG no pondría problemas a la marcha del centrocampista francés y éste estaría a punto de firmar por el Barcelona Dirigentes del club culé se encuentran negociando en París

El fichaje de Rabiot por el Barcelona va tomando forma. Los dirigentes de club culé llevan unos días en París negociando la contratación del centrocampista y según apuntan desde Francia el conjunto parisino no pondrá ningún tipo de problema para dejar salir al futbolista que podría ser el próximo fichaje del equipo catalán.

Y es que según informa Le Parisien, Thomas Tuchel ha abierto la puerta al jugador y no pondrá resistencia a su posible marcha. Y es que Rabiot ya habría llegado a un acuerdo con el Barcelona y estaría forzando su traspaso que está muy cerca de producirse. Así que en el PSG tienen claro que no lucharán por retener al futbolista que no consideran como una prioridad.

Ante esta situación, el conjunto parisino según informa este medio, aceptaría una oferta de alrededor de 40 millones, una buena cantidad para un futbolista de calidad pero que se ha quedado fuera de la plantilla con la que Francia ha llegado a la final del Mundial.

Así que Rabiot podría ser el próximo francés en llegar a la capital de Cataluña a falta de que se oficialice la contratación de Lenglet. En estos momentos, dirigentes del Barcelona se encuentran en París negociando la contratación del centrocampista y en pocos días podrían haber novedades.