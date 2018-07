El Barça, dispuesto a pagar ya la cláusula de Lenglet

El club azulgrana pagará 35 millones de euros por Lenglet El Sevilla no quiere traspasar a Lenglet y remite al Barça a la cláusula

Clément Lenglet está a punto de convertirse en nuevo jugador del Barcelona. El conjunto azulgrana lleva tiempo detrás del central del Sevilla y según cuenta RAC1 el Barça ya ha asumido que tendrá que pagar los 35 millones de euros de la cláusula.

El Sevilla no está dispuesto a negociar ni a traspasar a uno de los pilares de su proyecto, uno de los últimos fichajes de Monchi antes de abandonar el club andaluz. Caparrós ha dejado claro en todo momento que no estaban dispuestos a dejarle marchar a no ser que que abonaran el importe íntegro de la cláusula del futbolista galo.

Tras la negativa del cuadro de Nervión a negociar por Lenglet, el Barça, que ya tendría un acuerdo con el futbolista según los medios más cercanos al club azulgrana, habría decidido aceptar las condiciones del Sevilla y pagar la cláusula para que empiece la pretemporada al mismo tiempo que todos y esté a disposición de Valverde lo antes posible.

Pese a su buen Mundial, Yerry Mina no convence al técnico azulgrana y desde su llegada el Barça anda en busca de un central. La gran temporada del francés llamó la atención de Real Madrid y Barça, que comenzaron a seguirle de cerca. Sin embargo, no fue hasta la eliminatoria contra el Manchester United cuando Lenglet confirmó lo que venía demostrando a lo largo de toda la temporada.

Desde entonces el club azulgrana puso el turbo para hacerse con sus servicios, pese a que el jugador tiene contrato con el Sevilla hasta 2021. Su fichaje está en la recta final y podría resolverse en las próximas semanas. Mientras tanto el defensor ha pasado el reconocimiento médico pertinente con el club andaluz tras regresar de vacaciones. Los de Nervión han vuelto antes al trabajo puesto que tienen que jugar tres previas para entrar la Europa League.