El Atlético tendrá que pagar al Barcelona por el incumplimiento de un preacuerdo

Fumata blanca. Antoine Griezmann anunció el pasado jueves que se queda en el Atlético de Madrid, por lo que el culebrón llegó a su fin justo antes del comienzo del Mundial de Rusia, tal y como el atacante francés dijo en su momento. El club colchonero convenció al galo para que siga en la disciplina rojiblanca. Ya ha firmado un gran contrato que le convierte en uno de los mejores pagados de Europa y dice “no” al Barcelona, que llevaba tiempo dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Pero, aunque Griezmann se quede en el Atlético, han sido semanas muy intensas alrededor del jugador francés, que llegó a comprometerse con el Barça firmando un preacuerdo. ¿Y ahora qué? Pues precisamente una de las condiciones que puso el galo al Atleti para aceptar la propuesta de renovación y quedarse era que la entidad abonara la indemnización de 20 millones de euros a la que tendrá que hacer frente por incumplir ese precontrato que tenía firmado con el Barcelona.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones que “al Atlético de Madrid este cambio de parecer no le va a salir gratis, ni a Griezmann”. “Según me cuentan, el Atlético va a tener que pagar una cantidad que para lo que es el precio de mercado no es tanto, pero para una persona normal es una salvajada. Van a tener que abonar al Barcelona 20 millones de euros“, añadió.

Además, por otro lado, el director explicó que “esa cantidad lo que quieren hacer es descontarla anualizadamente del nuevo salario de Griezmann. Pasaría de cobrar 23 millones de euros a 19“.

El club colchonero hará lo que no hizo el Barcelona de Joan Gaspart en su día con Luis Figo. Por aquel entonces, el Barça no quiso pagar los 5.000 millones de pesetas al Real Madrid para romper el acuerdo que el portugués tenía firmado con Florentino Pérez y su candidatura, por lo que el extremo luso acabó fichando por el eterno rival. El resto de la historia es conocida por todos.

Pero el Atlético de Madrid sí pagará esos 20 millones de euros, y lo hará de la siguiente forma: de los 23 millones netos por cinco años que cobrará Griezmann, el club descontará cuatro cada temporada en concepto de indemnización al Barça hasta sumar esa cantidad, así que a Griezmann ‘sólo’ le quedarán 19 millones netos por temporada. Es decir, se puede considerar casi como una especie de préstamo a cinco años de la entidad rojiblanca al atacante francés, que ha decidido quedarse en el Atlético para seguir siendo su jugador franquicia, su estandarte y el ídolo de los atléticos, que ya no le pitarán en el Wanda Metropolitano…