Barcelona – Valencia, en directo: Liga Santander online

15:30. Mientras tanto, la suplencia de Zaza es lo más destacado del cuadro valencianista en beneficio de la dupla nacional Rodrigo y Santi Mina. La ausencia de Martín Montoya la suplirá Vezo, un lateral de carácter más defensivo, mientras que el resto sin novedades.

15:25. Semedo parece el principal señalado de la debacle de Roma. El lateral derecho portugués no juega de inicio lo que hará a Sergi Roberto retrasar su posición y ante la baja de Rakitic, entrará en la medular Paulinho. Coutinho también será titular ya que no podía jugar Champions.

15:15. Mientras, Marcelino dispone de estos once futbolistas del Valencia: Neto; Vezo, Garay, Gabriel, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.

15:15. Por el Barça, Ernesto Valverde sale con: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iniesta, Paulinho; Messi, Coutinho y Luis Suárez.

15:15. ¡YA SE CONOCEN ALINEACIONES!

15:00: ¡Buenas tardes! El Barcelona recibe al Valencia en el Camp Nou después del batacazo en Champions con la intención de seguir su racha triunfal en Liga y dejar el título más cerca. Enfrente tendrá a un conjunto ché que quiere demostrar que está para ser tercer clasificado por delante del Real Madrid y ya de paso casi cerrar su clasificación para la máxima competición europea de la temporada que viene.

Para este partido, Ernesto Valverde no podrá contar con Rakitic, operado de la mano, además de los otros dos lesionados Samper y Digne. Además Aleix Vidal y Yerry Mina han quedado fuera por decisión técnica en un once que no variará mucho del visto el martes en Roma.

Su homólogo en el banquillo contrario, Marcelino, tendrá a su disposición a casi toda la plantilla menos Coquelin, por lo que se han quedado fuera por méritos deportivos los canteranos Nacho Vidal y Ferrán Torres, y el ex barcelonista Montoya.