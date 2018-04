Los señalados de la debacle del Barcelona

Pocos podían imaginar la debacle y la gesta a partes iguales que se vivió en el Olímpico de Roma. Una escuadra italiana perfecta y llena de ilusión apeaba al Barcelona de Europa y acababa con un imperio llamado a ganarlo todo que, en estos momentos, se encuentra en un limbo peligroso y con varios señalados.

Los azulgranas tienen la Liga en el bolsillo y una final de Copa ante el Sevilla en el horizonte que podría llevarles a ganar un doblete que quedará manchado por el batacazo histórico de Roma. Incluso, podría quedar casi en anécdota si el que levanta la Champions el 26 de mayo en Kiev es el Real Madrid. El eterno rival alzando la Decimotercera y la tercera Orejona seguida borraría de un plumazo el dominio patrio del Barça. Pero, ¿quienes son los responsables de esta caída que tanto daño ha hecho?

Valverde, señalado por todos

El Barcelona de Valverde hasta Roma iba a pasar a la historia por jugar regular tirando a mal, pero por tener una efectividad insultante. No había manera de ganarle, hasta que los italianos destaparon todas sus vergüenzas dejando en evidencia unas carencias alarmantes para un equipo que está llamado a pelear con los mejores.

El Txingurri se vio superado por todo. Apostó por el mismo once de la ida. Forzó otra vez a Busquets. Mandó salir a Dembélé para cambiar de opinión después. Y realizó los cambios cuando el Barcelona ya caía 3-0. Demasiados errores que marcarán su futuro en el Camp Nou.

Messi no apareció

Si Valverde no estuvo bien en la banda, Messi estuvo peor dentro. El hombre llamado a guiar a la gloria al Barcelona no apareció en el Olímpico de Roma. El que es considerado para muchos el mejor jugador del mundo no estuvo a la altura firmando una eliminatoria que fue pobre en la ida y dantesca en la vuelta.

La participación del argentino fue muy deficiente. Una vez más se queda a cero en los cuartos de final y ya suma una sola Champions en los últimos siete años. Messi perdió en Roma mucho más que un partido.

Luis Suárez ya no muerde

En el partido de ida parecía que Luis Suárez había vuelto. Más de un año después volvía a marcar en la Champions, pero fue un simple espejismo. En el Olímpico de Roma pasó desapercibido, como la mayoría de sus compañeros, y no creo ni una sola oportunidad de gol.

Precisamente, el charrúa hizo su último gol europeo en el Olímpico de Roma. Eso sí, fue en el año 2015 en un partido de fase de grupos. Más de mil días después sigue sin celebra una diana lejos de casa en la máxima competición continental.

Una media mediocre

Hubo un tiempo en el que el Barcelona era el amo y señor de los partidos. El rey absoluto del fútbol. Podía ganar o podía perder, pero su juego solía ser brillante. Y este gran nivel lo tenía gracias a su centro del campo. Busquets, Xavi e Iniesta dieron días de gloria a la familia azulgrana.

Hoy la cosa es muy diferente. Xavi ya no está, Iniesta vive sus últimos momentos como azulgrana antes de tomar un avión rumbo a China y Busquets es el único que sostiene la medular de una escuadra que hace aguas. Eso sí, el de Badía estaba mermado por una lesión ante la Roma. Los que forman ahora el centro del campo no dan el nivel de sus antecesores.

Una zaga sin defensa

Sólo se salva Gerard Piqué. El resto de la defensa azulgrana estuvo muy lejos del nivel esperado. Nélson Semedo se llevó la peor parte, pero Jordi Alba y Umtiti no estuvieron mucho mejor.

El portugués siempre quedará marcado por ser el jugador que no evitó el remate de Manolas que costó la eliminación. Por otro lado, Alba estuvo desconocido. No aportó nada en ataque y estuvo desbordado en defensa. Falló en el primer gol junto a un Umtiti muy lejos del nivel mostrado este curso de forma estrepitosa.