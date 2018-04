El Barça se fija en Luke Shaw, el marginado por Mou

El Barcelona sigue perfilando la plantilla de cara a la próxima temporada y en Inglaterra insisten en que estarían interesados en Luke Shaw. La posible salida de Lucas Digne hace que Valverde busque un recambio para Jordi Alba. En ese sentido, el lateral del Manchester United encaja a la perfección. No cuenta para Mourinho desde que mantuviera un rifirrafe en el descanso del partido de FA Cup frente al Brighton. Está apartado del equipo.

Sabe que mientras el técnico portugués esté en el banquillo no va a gozar de minutos para poder seguir creciendo. Shaw tiene los días contados en Old Trafford y buscará salir en el mercado de verano, que se abre el 1 de julio. El internacional británico ha pedido al United que le ceda en verano, según The Sun y el Barça sería uno de los equipos que habría fijado su mirada en él para el curso que viene.

A sus 22 años está llamado a ser uno de los grandes laterales izquierdos de la Premier League. De hecho, hace dos temporadas se coló en el once ideal de la liga inglesa. Ello sumado a su edad, que su precio será bajo y que quiere salir en busca de minutos, han provocado que el cuadro azulgrana apunte su nombre en lo alto de su agenda como alternativa a Jordi Alba. Digne no ha gozado de muchos minutos esta temporada, su fichaje no ha tenido el éxito esperado en can Barça y podría salir. De ahí que en el club barajen varios recambios de garantías para que Alba pueda descansar durante el año.

Luke Shaw no comenzó de la mejor manera su etapa en los red devils. Su primer año no fue todo lo bien que se esperaba tras billar en el Southampton. En el segundo sí que estuvo a la altura de las expectativas hasta que una grave lesión le frenó en seco. Ahora, su bronca con Mourinho le puede costar el Mundial. Su presencia en Rusia está descartada salvo milagro y él ya piensa en cambiar de aires para seguir progresando.