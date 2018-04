Tebas: “Cambiaría la legislación para poder suspender la final de Copa si se pita el himno”

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, volvió a ser claro ante la posibilidad de que se pite el himno de España en la final de la Copa del Rey. “Cambiaría la legislación para que la autoridad pudiera suspender el partido”, comentó en un acto celebrado en Huesca.

“Esto no depende de mí porque no es de la Liga. Ese partido se tendría que suspender pero la legislación no lo permite”, añade el máximo dirigente de la LFP. ”

“Si en la Liga estamos denunciando desde hace cuatro años insultos de ‘puta Cataluña’, ‘puta España’ y a jugadores, tenemos que ser coherentes y no podemos quedarnos en silencio cuando se pita al himno de España o al Jefe de Estado porque daña la imagen del fútbol español y supone un insulto a millones de españoles, catalanes y cientos de miles de aficionados del Barcelona”, comentó Javier Tebas.

“Hemos denunciado los insultos de ‘puta Cataluña’, ¡cómo no vamos a denunciar cuando se pita al himno de España y al Jefe de Estado porque si no me tendría que ir a otro sitio y no creería en lo que estoy haciendo!”, dijo Javier Tebas.

El presidente de la Liga cree que el problema de los pitos viene marcado por la educación. “Tal vez el problema sea que no se ha sabido educar el respeto a los símbolos y más que el respeto es la defensa de estos símbolos, pero es lo que hay y mi conducta es de gestión y coherencia con lo que venimos haciendo desde hace cuatro años y medio”, opinó Tebas.