El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha dejado claro este martes que la intención de su equipo es “ganar todo” y ha manifestado que están “bien colocados” para asaltar el triplete logrado en 2015 y 2009, aunque para ello será necesario eliminar a la AS Roma en los cuartos de final de la ‘Champions’, en un cruce que ve equilibrado e igualado.

“Tenemos muchísima ilusión por ganar algo, este año todavía no hemos ganado nada. Nuestra intención es poder ganar todo lo que podamos y estamos bien colocados, veremos luego lo que dicta el terreno de juego. Vamos a ver si lo podemos conseguir”, manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, negó que vean inferior a la Roma para este duelo que arranca este miércoles en el Camp Nou. “A nosotros lo que nos interesa es lo que tenemos por ganar porque no hemos ganado nada, no lo que tenemos por perder porque no hemos ganado nada. Y sobre el desprecio hacia la Roma, no ha salido de nosotros ni del vestuario porque los respetamos al máximo”, aseguró.

De hecho, no está sorprendido de ver a la Roma en esta fase. “Viendo los partidos que jugó en la fase de grupos no fue tanta sorpresa, jugó muy bien, o viendo la Liga italiana no es tanta sorpresa que esté en cuartos. Juegan muy bien al ataque, defienden con mucha solidaridad y cuando están armados es difícil pasarles. Vamos a tener mucha dificultad para pasar”, auguró.

Así, no considera que con un buen partido en el Camp Nou vayan a tener suficiente para pasar. “Dudo mucho que a estas alturas se solucionen las eliminatorias en el primer partido, por el nivel de los contendientes porque son partidos de mucha presión. Sería importante no encajar y ganar el partido, pero no basta con un buen partido sino que hay que hacer dos buenos partidos para pasar”, apuntó.

“No, claro que no. Ser favorito no tiene valor, sólo para las casas de apuestas. En el momento que empiece a rodar el balón el favoritismo puede cambiar según vaya la primera jugada. Respetamos mucho a la Roma, es un gran rival, y que nos den por favoritos da igual porque eso no te hace ganar”, relativizó sobre ese papel de favoritos que se les da y que ellos rechazan.

Está centrado, además, en corregir los fallos defensivos en el empate en LaLiga Santander contra el Sevilla (2-2). “No estoy muy contento de cómo fue la organización defensiva el oro día en Sevilla, pero lo que nos está llevando a estar con posibilidades en todas las competiciones es el talento que tenemos. Nosotros somos un equipo de ataque, pero no nos interesan los partidos de ida y vuelta, sino solo los de ida”, explicó.

Tampoco se mostró demasiado preocupado sobre la decisión que debe tomar Andrés Iniesta respecto a seguir o irse del club. “De momento no he pensado ninguna estrategia porque igual no tengo que tener ninguna. Andrés lleva muchos años aquí y sabe lo que se le quiere, es una decisión personal, pero estamos muy contentos de contar con él”, se sinceró.

“No he seguido las declaraciones pero sé y entiendo que está contento aquí, y estamos contentos con él. Esperamos que pueda llegar a buen puerto la negociación por lo que significa para el equipo en el campo y fuera. Creo que está contento con nosotros”, comentó sobre el francés Samuel Umtiti, que no aclaró en el parón internacional si su intención era seguir en el Barça o aceptar alguna otra oferta.

En cuanto a si podría contar con Sergio Busquets ante la Roma, dejó entrever que sí. “Hizo una parte importante del entrenamiento y pensamos que hoy lo va a hacer y que estará bien. No lo puedo asegurar pero es importante para nosotros, como lo es para la selección. Esperamos poder contar con él para mañana”, manifestó.