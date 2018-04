Messi: “Firmo jugar la final del Mundial contra España”

Leo Messi concedió una entrevista a la revista de la RFEF antes del España – Argentina en el que la albiceleste cayó goleada por 6-1 en el Wanda Metropolitano. El delantero del Barcelona se quedó en la grada y no jugó, pero desea medirse a los de Lopetegui en la final del Mundial.

“Eso querría decir que Argentina está en la final, y por lo tanto, lo firmaría ya mismo”, dijo sobre la posibilidad de una final entre su selección y la española. “Sería un partido especial, llevo mucho tiempo viviendo aquí y conozco bien a los jugadores. Tengo amigos en la selección, así que veremos. Ojalá se dé, pero siempre y cuando ganemos”, añadió.

Sobre las favoritas para ganar la Copa del Mundo fue claro: “Seguro que Brasil, Alemania y España son de las mejores del Mundial, pero hay otras que también pueden ganarlo. No habrá partidos fáciles”, opinó Messi.

“Ni yo sé los años que me quedan”

El delantero del Barcelona, actualmente entre los mejores del mundo, destaca los partidos contra otros grandes jugadores. “Me motiva enfrentarme a otros. Se trata de competir de una manera deportiva y de aprender siempre de cada partido y de cada rival”, dijo.

Leo Messi también fue cuestionado por su retirada. “Esa pregunta es complicada, no lo sé ni yo. Ojalá sean unos cuantos más. Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día”, desveló. “Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles… Me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol, quizá es un poco precipitado empezar a pensarlo, aunque también soy consciente de que ese día llegará”, finalizó.