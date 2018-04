El aviso de Umtiti que hace temblar al Barça

Samuel Umtiti ha lanzado un aviso a Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, a través de una entrevista en el programa Cannal Football Club, de Canal + Francia. “Mi cláusula es muy baja, todo el mundo lo sabe”, decía el central francés.

60 millones es lo que podría pagar cualquier club por hacerse con el defensa del Barcelona, compañero de Gerard Piqué en la zaga desde el año pasado. Una cifra bastante asequible para muchos clubes y baja teniendo en cuenta las cantidades que se manejan hoy en día en el mercado.

“Mi cláusula no es muy alta, todo el mundo lo sabe. Es una cosa que no me preocupa ni me interesa. Yo estoy centrado en el campo, que es lo que me hace disfrutar. El resto ya vendrá”, comentó el defensa. Umtiti reconoció que el club tiene interés de negociar con él, pero el galo por el momento no se lo plantea.

“Es un tema que no quiero abordar. No ha empezado nada por mi parte. Puede que haya interés por su parte, pero de momento no ha empezado nada”. Al parecer, las pretensiones salariales de Umtiti chocan con las intenciones de los azulgranas. El francés quiere cobrar 8 millones por temporada pero el club no está dispuesto a contentarlo.

Así las cosas, Umtiti recuerda que hay otros equipos interesados en él, entre ellos el Manchester de José Mourinho, pero por ahora parece estar centrado con los culés. “Es verdad que hay interés de otros clubes, pero tengo tantos objetivos por cumplir en el Barça que de momento no toca. En este mundo va todo muy rápido, pero puedo decir que estoy muy orgulloso”, señaló el defensa.

El francés también se pronunció sobre la más que probable llegada de su compañero de selección, Antoine Griezmann al Barcelona. “Pude hablar con él, sólo para saber de qué piensa sobre mi club. Creo que es como todo el mundo: todo el mundo piensa buenas cosas. Los jugadores de este nivel hacen soñar, si viene tendremos que jugar con seis delanteros”,dijo entre risas Umtiti.