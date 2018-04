Tebas: “¿Pitos al himno en la final de Copa? Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda”

Javier Tebas fue tajante a la hora de hablar de la final de la Copa del Rey en la que se medirán Sevilla y Barcelona. Los pitos al himno de España comienzan a ensombrecer lo que debería ser una fiesta del fútbol. “Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda”, afirmó rotundamente el presidente de la Liga.

El próximo 21 de abril el Wanda Metropolitano albergará la final de la Copa del Rey. Javier Tebas habló sobre este partido de gran repercusión en Eldebatedehoy.es, donde mostró su opinión sobre los pitos al himno por parte de la hinchada culé. “No sé si hay sanciones económicas”, comenzó.

“La Copa del Rey no es de la Liga. Siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero no se legisla en ese camino”, indicó el presidente de la LFP.

“Yo no puedo cambiarlo, es lo que hay. Ya no digo que es previsible, se pitará. Decir previsible hace un acto de buena voluntad”, dijo Javier Tebas, que da por hecho que los aficionados del Barcelona pitarán el himno español en la final de la Copa del Rey que se disputará en el Metropolitano.