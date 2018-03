Justin Kluivert: “Mi sueño es jugar en el Barcelona”

Justin Kluivert es uno de los futbolistas de moda en Europa. A sus 18 años es una de las estrellas del Ajax y los grandes equipos del viejo continente le siguen de cerca, aunque ha reconocido que su sueño es jugar en el Barcelona.

El delantero, internacional absoluto con Holanda, recogió el premio NxGn 2018 a mejor jugador joven del año y respondió a las preguntas de Goal. Justin Kluivert confesó que quiere seguir los pasos de su padre, el mítico Patrick Kluivert que jugó en el Barcelona. “Mi equipo soñado es el Barça. No me importaría ir a otro sitio, pero es mi sueño”, aseguró.

Su ambición no queda solamente en jugar en el club azulgrana. “Mi objetivo definitivo es ganar el Balón de Oro. Lo quiero y voy a trabajar duro para llegar hasta ahí, pero aún tengo 18 años y me queda mucho por mejorar”, comentó Justin Kluivert.

Sus actuaciones han hecho que grandes equipos europeos se hayan fijado en él. Entre ellos estaba el Manchester United con José Mourinho a la cabeza. Aún así, Justin Kluivert no se ve jugando en Old Trafford. “Los rumores siempre están ahí, pero el United nunca ha aparecido y no creo que sea un paso lógico”, afirmó el holandés.