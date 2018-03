Valverde: “Lo de Messi creo que no es importante, estoy tranquilo”

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, cree que la sobrecarga en los aductores de Leo Messi que le ha impedido jugar los dos partidos amistosos de Argentina contra Italia y España “no es importante” y que, a falta de las pruebas a las que será sometido este jueves, confía en poder contar con él contra el Sevilla.

“A Messi no le veremos hasta el viernes, pero creo que no es importante. Estoy tranquilo, porque él se conoce muy bien”, aseguró Valverde en rueda de prensa tras la presentación de la 14ª edición del libro solidario ‘Relatos Solidarios’ del deporte, que tiene como beneficiaria a la ONG ‘Proactiva Open Arms’.

En este sentido, añadió que no valorará mejor su estado hasta verle. “Como el viernes hay rueda de prensa ya lo hablaremos. De momento no sabemos nada“, comentó sobre el estado físico de Leo Messi, que no llegó a jugar ninguno de los dos amistosos de Argentina por una sobrecarga muscular, o de Marc-André Ter Stegen, que sí jugó con Alemania.

De Messi, el extremeño reconoció que “terminó bien” el último partido con el Barça. “Sí es verdad que tenía una pequeña molestia, pero nada importante. Vamos a esperar a que vuelva para ver cómo se encuentra y para ver qué hacemos los próximos días. Lo tenemos que valorar. No nos vamos a preocupar antes de tiempo”, reiteró.

Tener al argentino y al resto de jugadores en buen estado será clave para este mes de abril. “Nos lo vamos a jugar todo en este mes de abril. Tanto en Liga como en ‘Champions’ como en la final de Copa. Es la realidad. Estamos expectantes por ver cómo vuelven los jugadores de sus selecciones”, manifestó el técnico azulgrana.

Por otro lado, preguntado por si le preocupa que Messi no pueda ganar el Mundial 2018 con Argentina y cómo pueda afectarle en el Barça, lo negó. “Todos no van a ganar el Mundial. Nos gustaría que ganaran algunos, ya veremos. No hay nada ganado por la selección española ni nada perdido por Argentina”, señaló tras la goleada de España a Argentina (6-1) de este martes en Madrid.

“Ahora, al seleccionador le toca bajar los pies al suelo. Estamos acostumbrados a eso. Fue un resultado abultado, pero nada más. Es un resultado peligroso porque puede hacer una bola increíble”, comentó en referencia a la España de Julen Lopetegui y a ese abultado resultado del Wanda Metropolitano sobre la albiceleste.