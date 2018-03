Albert Benaiges es el máximo responsable de que Andrés Iniesta vista la camiseta del Barcelona a día de hoy. El que fuera entrenador de las categorías inferiores del club azulgrana descubrió al manchego cuando jugaba en el Albacete y decidió reclutarlo para La Masía. Ahora, el futuro del internacional español está en el aire. Todavía no ha decidido si seguirá o dejará el club al final de la presente temporada, aunque su descubridor cree que se irá.

“No he hablado con Andrés, pero creo que serán los últimos meses de Iniesta en el Barcelona. Creo que sería una apuesta inteligente porque todavía le queda cuerda y conocer una nueva liga sería muy motivante para él. El tema económico es importante, pero yo creo que es una decisión más fundamentada en un cambio de vida”, aseguró Benaiges durante una entrevista en Esports Cope. “Un cambio de aires es atractivo para Andrés por su forma de ser y por conocer una cultura nueva”.

El descubridor del manchego no cree que base su decisión sólo en el dinero: “Además está el tema económico, pero yo creo que valora más otros factores como conocer otro país, marcharse de aquí, cambiar de liga. Hay que entender que él lleva en Barcelona desde que llegó a La Masía con 12 años y quiere conocer otras cosas, como en su día Víctor Valdés o Pep Guardiola. No es un tema de que quiera irse del Barça, sino que quizás llega un momento en que no se ve con el protagonismo que está acostumbrado a tener y busca otra posibilidad que sea buena, económicamente y que además le haga crecer como persona conociendo otra cultura”.

En su opinión, Iniesta, se puede ir por la puerta grande conquistando todos los títulos posibles esta temporada, pese a que el juego del equipo no es muy de su agrado. “Andrés puede marcharse ganando tres títulos. Quizás ir a Inglaterra o a otra liga competitiva, sería por poco tiempo. El hecho de ir a China le permite alargar más su carrera y además no es un país como Qatar, dónde la gente no va a los estadios, en China sí que hay público”.