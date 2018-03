Piqué: “Los del Madrid ya no suben fotos enseñando músculos”

Gerard Piqué ha escrito un artículo en el diario The Players Tribune, titulado ‘A long story‘. En el mismo, el central del Barcelona y la selección española revela que tiene un grupo de WhatsApp con los compañeros del combinado nacional que juegan en el Real Madrid y el Barça. Además, habla del vacile a los madridistas ahora que no van tan bien en Liga como el año pasado, en especial, de que ya no suben fotos enseñando sus músculos.

Grupo de WhatsApp

“Todo el mundo sabe que los futbolistas tenemos grupos de WhatsApp, mi grupo favorito os va a sorprender. Hace poco, cuando estábamos a 8-9 puntos por encima del Real Madrid en la Liga, empecé un grupo muy especial con algunos de los jugadores con los que coincido en la Selección y que juegan en el Real Madrid y Barcelona. Si solo lees lo que la prensa dice, pensarás que nos odiamos unos a otros. Pero, de hecho, nos llevamos bien. Nos escribimos sobre tácticas y sobre filosofías de fútbol, incluso de los libros que nos estamos leyendo”.

“Es el mejor grupo, somos como niños pequeños. Es bastante gracioso para mí ahora mismo, porque estamos 15 puntos por delante del Madrid y estoy siendo bastante creativo en mis respuestas. El año pasado a ellos les iba muy bien y se reían constantemente cuando íbamos con la selección. Cada vez que ganaban un partido la temporada pasada, subían fotos en Instagram sin camiseta en el vestuario, ¿os acordáis de eso? No paraban de sonreír y de flexionar sus musculitos como ‘The Rock’ y diciendo #HalaMadrid con un montón de emojis de trofeos. Esta temporada, sin embargo, el ambiente es diferente. Todas sus fotos de Instagram son como muy sombrías. “Tres puntos hoy. ¡Debemos seguir trabajando duro!”, dicen. Así que yo les envío mensajes de texto en el grupo de WhatsApp: “Vamos chicos, ¿por qué estáis tan serios?”. Y les pongo un pequeño emoji llorando y otro risueño. Este año es diferente, sus mensajes son sombríos. .

“Puedo bromear con mis compañeros, porque son mis hermanos en la Selección. Podemos odiarnos en nuestros clubes, pero jugamos para un mismo país, con un mismo sueño y eso me hace sentir muy muy orgulloso. Desde que era un niño pequeño y vi a Luis Enrique sangrar y manchar su camiseta en la Copa del Mundo de 1994, mi sueño era jugar para el equipo nacional. Estoy extremadamente orgulloso de llevar la insignia cada cuatro años en la Copa del Mundo. Tal vez, a la gente le sorprenda. Si ves la televisión en Madrid, te contarán una historia muy diferente sobre mí. Dicen que soy un traidor y que quiero destrozar el país porque he mostrado mi apoyo público al derecho del pueblo catalán a votar en el referéndum sobre la independencia”.

“Nunca he dicho qué votaría. No estoy tratando de ser un político e influir en la gente. Lo que yo crea es irrelevante. Solo soy una opinión más entre millones. Es una posición difícil para mí, personalmente, porque el momento más feliz de mi vida fue ganar la Copa del Mundo con España, pero por otro lado, ser catalán está en mi sangre. Esa es mi gente, mi herencia, mi tierra. Y cuando el 80% de las personas en Cataluña dicen que quieren el derecho al voto, creo que deben ser escuchadas. Si esa opinión hace que mis propios compatriotas me repudien… bueno, yo estoy tranquilo con ese pensamiento”

Messi

“La gente me pregunta cómo es jugar con Messi durante tantos años. Es duro explicarlos en una sola frase: es un extraterrestre. No es de este planeta. Es el único jugador que yo he visto jugar por primera vez, con 13 años, y me he dicho a mí mismo: “Oh, este chico viene de otro sitio. No es humano. Es un asesino, es el mejor que he visto en mi vida. Pero no ya por sus goles o regates, para mí es el mejor por lo que hace en el campo y no se ve en la tele. Ver su cara cuando va a recuperar un balón, por ejemplo. Tiene una mirada que no tiene ningún otro jugador. Es lo que le hace tan bueno. No se recrea, su grandeza está en su obsesión por ganar cada pelota”.

Última reflexión

“Si ves la televisión en Madrid, los medios te dirán que todos en Barcelona están tratando de destruir el país. Si la ves en Barcelona, te dirán que todos en Madrid están tratando de oprimir a la gente. Ahora todo el mundo es el malo, dependiendo de dónde veas la televisión. Dicen que la Selección está en crisis por las diferencias políticas. En verdad, casi nunca hablamos de política. ¡Estoy demasiado ocupado diciéndoles a los chicos del Real que están siendo j… en la liga, y ellos están demasiado ocupados hablándome sobre conspiraciones arbitrales! (bromea)”.

“He sido futbolista durante más de la mitad de mi vida. Tengo 31 años ahora y creía que con 30 estaría retirado. ¿Sabes lo que me mantiene en pie? Las experiencias que he tenido en los vestuarios. Conocer a genios del fútbol como Messi, Puyol, Neymar o Roy Keane. El fútbol me ha hecho crecer de niño a hombre. Esto es lo que hace que el deporte sea tan hermoso, por lo menos para mí”.