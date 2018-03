Usain Bolt nunca ha ocultado su pasión por el fútbol y en las últimas semanas anda coqueteando con la idea de dedicarse a ello de un modo más profesional y de hecho se ha entrenado en alguna ocasión con el Borussia Dortmund.

El próximo 10 de junio participará en un torneo benéfico que se disputará en Old Trafford. El ex atleta jamaicano será el capitán del once mundial que se enfrentará al equipo de la estrella del pop Robbie Williams, en el marco del Soccer Aid.

Bolt está muy ilusionado con dicho evento y ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve entrenando para llegar en la mejor de las condiciones a dicho evento. “Desde el primer día me dijeron que no podía. Vamos. Equipo Bolt. Todo es posible. No pienses en los límites“, palabras que acompañaban el vídeo del jamaicano.



Este mismo miércoles tendrá la oportunidad de saltar al terreno de juego en un partido que enfrentará a los amigos de Maradona, donde se encuentra el velocista, y los amigos de Mourinho, inicitativa promovida por una marca de relojes.

“Hace falta talento”

Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones de Xavi Hernández, Bolt no debería hacerse demasiadas ilusiones. Al ex futbolista le encanta opinar sobre la valía de unos y otros y normalmente no salen palabras bonitas de su boca si no juegas en el Barcelona. El último “dardo” de Xavi fue para Cristiano, blanco habitual del catalán, pero ahora le ha tocado a Usain Bolt.

En una entrevista a So Foot, el ex del Barcelona ha procurado acabar con la ilusión del ocho veces medalla de oro olímpica. “¿Qué hace falta para marcar la diferencia hoy en día en el fútbol? Talento. ¿Y qué es el talento? Es la posibilidad de controlar lo que tú haces y lo que hacen los demás, porque tú juegas con la cabeza y no sólo con los pies“, apuntaba Xavi.

“Me encanta Bolt, es un gran atleta. Físicamente no hay nadie como él. ¿Quién corre más que él? Nadie. Pero con todo el respeto, nunca podrá marcar la diferencia en un campo de fútbol” valoraba el catalán y añadía “No podemos suplantar la velocidad mental y la inteligencia de juego con habilidades físicas, eso es imposible”.