Todas las polémicas del Barcelona – Chelsea

La gran noche del Barça en el Camp Nou no estuvo exenta de polémicas para el colegiado del encuentro, que solucionó con cierta sobriedad todo un Barcelona – Chelsea en el que los ingleses hicieron las maletas, despidiéndose de la Champions League hasta la próxima temporada. El Chelsea pidió un penalti de Gerard Piqué sobre Marcos Alonso que Skomina no optó por sancionar. Umtiti, con dos faltas susceptibles de amarilla, y Messi, con una gran protesta que no tuvo sanción, fueron otros protagonistas.