Morata da una imagen pobre y dedica un gesto feo al Camp Nou

Álvaro Morata volvió a defraudar una vez más con la camiseta blue. El delantero español fue suplente en el Barcelona – Chelsea de los octavos de final de la Champions League, entrando en el minuto 67 para sustituir a Oliver Giroud.

Durante la casi media hora que estuvo sobre el césped del Camp Nou ofreció una pobre imagen ante la atenta mirada de Julen Lopetegui. El seleccionador nacional estuvo en la grada del estadio del Barcelona y no habrá quedado satisfecho al ver el rendimiento de Álvaro Morata. Cierto es que el ex del Real Madrid salió con el encuentro resuelto, pero el internacional no pudo ayudar a su equipo a hacer el gol de la honra. Además fue pitado constantemente por el Camp Nou por su pasado madridista y respondió tocándose sus partes.

Morata está viviendo un 2018 muy duro a las órdenes de Antonio Conte. El ariete no marca gol desde diciembre de 2017 y esto, junto a unas molestias en la espalda, han provocado que el técnico italiano haya perdido la confianza en él, optando por Giroud o por otras variantes tácticas como jugar con un falso 9.

El ex del Real Madrid no apareció. No fue una solución para Antonio Conte. Estuvo perdido en el campo, sin entrar mucho en juego y sin disfrutar de ninguna ocasión en la que pudiera incomodar a Ter Stegen. Este rendimiento es similar al que viene ofreciendo en la Premier, donde se ha visto relegado a un segundo plano en su equipo.