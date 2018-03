Sigue aquí en directo el partido de fútbol entre el Barcelona contra Chelsea de vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputa en el Camp Nou y donde el conjunto culé defenderá el empate a uno conquistado hace unas semanas en Stamford Bridge. El árbitro esloveno Damir Skomina será el encargado de arbitrar el choque que comenzará a las 20.45 y que será retransmitido en España a través de la plataforma de pago BeIN Sports.

Y es que este es el partido más importante en lo que va de temporada para un Barcelona que quiere solventar la eliminatoria liderado por un Leo Messi que volverá al once de Ernesto Valverde tras perderse el duelo de La Rosaleda por el nacimiento de su tercer hijo, Ciro. El técnico culé volverá a su clásico 4-4-2 de las citas importantes pero la gran incógnita es saber si finalmente estará Iniesta en la alineación titular.

El manchego se ha recuperado en un tiempo récord de sus problemas musculares y podría ser de la partida en un centro del campo compuesto por Busquets, Rakitic y Paulinho. André Gomes, que ha sido protagonista durante esta semana por sus duras declaraciones en la revista ‘Panenka’ o Dembelé, podrían ser los sustitutos del capitán culé en el once inicial ya que Coutinho será baja porque ya disputó esta competición con el Liverpool antes de recalar en can Barça.

Por su parte, el Chelsea de Antonio Conte se presenta en el Camp Nou con el objetivo de repetir la gesta conseguida en el pasado año 2012 cuando dejó al Barcelona en la lona en semifinales y posteriormente fue campeón. El técnico italiano buscará emular a su compatriota Di Matteo dando la sorpresa en el feudo culé después de haber demostrado en el partido de ida que pueden competir de tú a tú a Leo Messi y compañía. El empate conseguido en Londres y las ocasiones generadas son motivo suficiente como para pensar que la épica es posible.

Morata, la gran duda de Conte

La presencia de Álvaro Morata en el once titular del Chelsea es la única gran duda de Antonio Conte de cara al partido más importante de la temporada. El ex del Real Madrid, que lleva sin marcar desde el pasado mes de diciembre y que ha perdido el puesto en los último partidos, ya no fue titular en el duelo de ida y todo hace indicar que volverá a quedarse en el banquillo. Como ya hizo hace unas semanas en Stamford Bridge, el técnico italiano podría volver a jugar sin una referencia fija en ataque prescindiendo así del delantero español que fichó por el Chelsea para jugar los minutos trascendentes que no tenía en el Real Madrid.

El ataque del Chelsea podría estar compuesto por William, Hazard como falso nueve y un Pedro que vuelve como titular al Camp Nou después de decir adiós al equipo de su vida en busca de minutos. También vuelve al estadio culé un Cesc Fábregas que también volvió a Inglaterra por los mismos motivos. El ex del Barcelona volverá a liderar la medular de su equipo y estará compuesto por un Kanté que ya demostró en el partido de ida todas sus virtudes defensivas. Y en la defensa también habrán caras conocidas como Azpilicueta, que formará línea de tres centrales junto con Christensen y Rüdiger, y Marcos Alonso, que ocupará el carril izquierdo.