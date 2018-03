Málaga – Barcelona: resultado resumen y goles (0-2)

¡Final del partido en Málaga! El partido duró los 28 minutos en los que tardó en sentenciar el Barcelona gracias a los goles de Luis Suárez y Coutinho.

Min 85. Pide ahora penalti el Málaga. Lestienne cayó dentro del área…

Min 84. Último cambio en el Barcelona. Sale Dembelé y entra Aleix Vidal. Buen partido del francés en Málaga.

Min 83. Ojo a la patada de Luis Suárez a Ignasi Miquel. Soló la pierna el uruguayo y vio la amarilla por ello. No jugará la próxima jornada ante el Athletic Club por acumulación de amonestaciones.

Min 78. Doble cambio en el Barcelona. Salen Es-Nesyri y Roldan; entran, Success e Ideye.

Min 76. Segundo cambio en el Barcelona. Sale Jordi Alba y entra Digne.

Min 76. ¡Fuera Luis Suárez! Lo intentó de falta el uruguayo pero se fue fuera por poco.

Min 74. Lo que acaba de fallar Lestienne. La recibió sólo dentro del área pero se hizo un lío y acabó rematando muy muy mal.

Min 73. Primer cambio en el Barcelona. Se marcha Sergi Roberto y entra Andre Gomes.

Min 70. Uyyy otra vez Coutinho. Le pegó desde fuera del área y Roberto volvió a atajar la bola.

Min 69. Otra llegada del Málaga. La jugada tenía algo de peligro pero Lestienne le mandó un balón muy largo a Rolan.

Min 68. Ahora lo intenta el Málaga. Rola probó con un disparo lejano que se marchó manso a las manos de Ter Stegen.

Min 64. Otra buena parada de Roberto. Dembelé realizó un buen disparo al borde del área y atrapó bien el meta. Muy bueno partido del extremo.

Min 60. Primer cambio en el Málaga. Se marcha el Chory Castro y entra Lestienne.

Min 57. ¡Fuera Coutinho! Lo intentó desde lejos pero su disparo se marchó muy alto.

Min 54. Otra vez Roberto. Umtiti remató solo de cabeza dentro del área pero el balón fue a las manos del portero, el mejor jugador de su equipo en el día de hoy.

Min 47. Uyyy otra vez Dembelé. Enganchó una volea dentro del área y su disparo se marchó fuera por poco.

¡Arranca la segunda mitad! Balón para el Barcelona.

¡Final de los primeros 45 minutos en La Rosaleda! Primera parte muy plácida para el Barcelona que se adelantó al cuarto de hora gracias a un buen tanto de Luis Suárez. Coutinho incrementó la ventaja con otro bello tanto antes de la media hora. El Málaga está con diez por la justa expulsión de Samu García.

Min 41. ¡Paradón de Roberto! Paulinho se la cedió bien a Coutinho y esté hizo su clásico disparo al segundo palo pero Roberto paró. Qué buen partido del meta del Málaga.

Min 39. ¡Otra para el Málaga! Ahora la tuvo Lacen. El argelino fusiló desde el borde del área pero su disparo se marchó alto.

Min 37. Uyyy Dembelé. Qué buena jugada del francés que se la llevó bien dentro del área y después lo intentó con un centro-chut.

Min 35. ¡Lo que acaba de fallar En-Nesyri! Iturra la luchó bien y la puso perfecta dentro del área para que el delantero hiciera el primero gol del Málaga de cabeza. Pero falló.

Min 33. Uyyy Rakitic. Lo intentó desde fuera del área y a punto estuvo de clavar la bola dentro del a red.

Min 30. Con dos goles en contra y un jugador menos. Así afronta el Málaga lo que resta de partido. Pinta muy mal la cosa para el último clasificado.

Min 29. ¡ROJA DIRECTA PARA SAMU GARCÍA! Realizó una entrada muy muy dura sobre Jordi Alba. El árbitro no lo dudó. Entrada terrible.

Min 28. ¡GOLAZO DE COUTINHO! ¡GOLAZO DEL BARCELONA! La puso Dembelé desde la derecha y el brasileño realizó un remate de tacón perfecto para hacer el segundo gol del Barcelona. Qué golazo acaba de marcar el líder.

Min 21. ¡Lo que acaba de fallar Paulinho! Luis Suárez lo dejó solito dentro del área pero la mandó al lateral de la red. Buen partido del brasileño hasta el momento.

Min 18. Ojo al Málaga, que lo intentó En-Nesyri desde el centro del campo. Intentó sorprender a Ter Stegen pero el meta alemán estuvo atento.

Min 14. ¡GOL GOL GOL DE LUIS SUÁREZ! ¡GOL DEL BARCELONA! Jordi Alba puso un buen centro desde la banda izquierda, y el uruguayo remató de cabeza como el sólo lo sabe hacer.

Min 13. ¡Paradón de Roberto! Jugada brillante del uruguayo que se plantó ante el meta que sacó una mano sobresaliente. Qué intervención de Roberto. La primera gran ocasión del Barcelona.

Min 12. ¡Primera aproximación del Málaga! Primero la puso Rosales dentro del área y después el Chory la puso desde la izquierda y atrapó Ter Stegen.

Min 9. Otra llegada del Barcelona. Coutinho botó una falta dentro del área pero la defensa malaguista despejó bien. Ritmo muy lento de momento en La Rosaleda.

Min 2. Primera llegada peligrosa del Barcelona. Paulinho robó, la abrió para Dembelé y el centro raso de éste acabó en un despeje de la defensa malacitana.

¡Comienza el partido en La Rosaleda! Mueve la bola el Málaga.

20.42. ¡Saltan los jugadores al terreno de juego! En unos minutos comenzará a rodar el balón en un estadio de La Rosaleda que luce como en las grandes ocasiones. La afición malacitana nunca abandona a su equipo, ni en las peores situaciones. Olé.

20.36. Se retiran los jugadores a los vestuarios. Esto está a punto de comenzar. Partidazo en La Rosaleda.

20.20. Ojo que finaliza el duelo entre el Getafe y Levante con victoria para el equipo granota. El Málaga comenzará el partido contra el Barcelona a 11 puntos de la salvación.

20.10. Ya están los dos equipos calentando sobre el césped de La Rosaleda. El estadio andaluz comienza a llenarse poco a poco. La afición andaluza nunca falla a su equipo.

20.00. Quedan 45 minutos para que se enfrenten en La Rosaleda el último clasificado contra el líder de la Liga Santander. El Málaga no pierde la esperanza y buscará un triunfo épico ante un Barcelona que aún no ha perdido en lo que va de campeonato. Los andaluces están a, nada más y nada menos que 9 puntos de la salvación (mientras se juega el Getafe – Levante).

19.52. Recordamos que la gran noticia en la previa de este partido acaeció esta mañana, cuando se anunció que Leo Messi se caía de la convocatoria por el nacimiento de su tercer hijo, Ciro.

19. 36. Y este es el once titular del Málaga. Roberto; Rosales, Miquel, Luis Hernández, Ricca; Samu, Lacen, Iturra, Chory Castro; Rolan y En – Nesyri.

19. 35. Ya tenemos alineaciones confirmadas de los dos equipos. Este es el once de Ernesto Valverde. Dos cambios con respecto al Atlético. Ter Stegen; Sergi Roberto; Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho; Coutinho, Dembelé y Suárez.

19. 30 Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo del Málaga – Barcelona correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander que se disputará en La Rosaleda. El árbitro encargado de dirigir el encuentro es Juan Martínez Munuera, del colegio valenciano.

Los de Ernesto Valverde visitan La Rosaleda después de ganar al Atlético en la última jornada, dejando encarrilada la Liga. Por esto, los azulgranas podrían tener la vista puesta en el crucial choque intersemanal ante el Chelsea de octavos de final de la Champions, donde se jugarán su pase a la siguiente ronda de la máxima competición continental.

Por otro lado, el Málaga afronta este encuentro con una gran presión después de ver como las semanas continúan pasando y no abandonan el farolillo rojo de la clasificación. Buscarán sacar algo de la visita del Barcelona para marcar un punto de inflexión y llegar a las últimas jornadas con opciones de salvar la categoría.

La mala situación del Málaga prácticamente obliga a los de José González a ganar a un líder que llega crecido, tras ganar al Atlético de Madrid en la ‘final’ del Camp Nou. Los locales, que suman ya seis derrotas consecutivas, verían el triunfo y hasta empatar como un rayo de luz al que acogerse entre tantas tinieblas que les rodean últimamente.

Puntuar contra el líder, más allá de permitirles aferrarse a la salvación, podría dar un empuje anímico que es tan importante como el lograr resultados para salir de una crisis de esta índole. El técnico costasoleño sabe que sus jugadores necesitan ese empujón hacia arriba que premie en forma de puntos el buen trabajo que asegura que hacen en los entrenamientos.

El Barcelona, no obstante, no está tampoco como para permitir que el Málaga se salga con la suya y se recupere justo contra ellos. La victoria contra el Atlético de Madrid de la pasada jornada en el Camp Nou (1-0), con un golazo de falta directa de Leo Messi, no habrá servido de mucho si ahora no se llevan los tres puntos hacia casa del campo del colista.

Y en esa presión compartida entre ambos equipos estará parte del resultado. Si el Málaga empieza a quedarse sin opciones, pese a estar a 8 puntos de la salvación y haber sumado únicamente 13 puntos en las 27 jornadas disputadas , el Barça debe empezar a consolidar ese colchón de margen que infló contra el Atlético y no permitir un rasguño a las primeras de cambio.

Eso sí, a los azulgranas se les viene encima el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Chelsea, el miércoles en el Camp Nou. Con la importante baja de Andrés Iniesta, con una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida ante los colchoneros, el faro debería ser Leo Messi, que no tendría descanso, o un Philippe Coutinho que no puede jugar en la Champions.

Tampoco estará en el equipo, aunque venía quedándose fuera de las convocatorias, un Denis Suárez que se lesionó en la Supercopa de Catalunya que el Barça ganó al Espanyol en la tanda de penaltis. Un partido con sólo ocho jugadores del primer equipo, entre ellos Yerry Mina, desconvocado para este duelo, Paco Alcácer o Ousmane Dembélé, que no aprovecharon la ocasión para presionar a Ernesto Valverde.

El extremo galo, fichado como estrella el pasado verano, está pagando las dos lesiones sufridas y el no tener continuidad. Quizá este partido en La Rosaleda, teniendo en cuenta al Chelsea, sea otra oportunidad para brillar para él, que busca reivindicarse antes de que la afición culé empiece a cuestionar su llegada.

José González, para este importante partido, sólo introducirá dos cambios respecto a la lista que hizo para visitar al Leganés y caer en Butarque (2-0). El extremo nigeriano Isaac Success y Lestienne son las novedades de un equipo que quiere salir a flote y, además, obtener la revancha del 2-0 encajado en la primera vuelta en el Camp Nou, con goles de Gerard Deulofeu -cedido ahora al Watford- y Andrés Iniesta.