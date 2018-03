El Barça se entromete por Alderweireld

Toby Alderweireld es uno de los objetivos del Real Madrid para reforzar su defensa la próxima temporada. La opción del belga es una de las muchas que están encima de la mesa en las oficinas del Santiago Bernabéu. Quiere renovar con el Tottenham, pero pide demasiado dinero para renovar. Exige 200.000 euros semanales, mientras que el club no está dispuesto a alcanzar esa cifra y podría salir en verano. En este sentido, el Barça también se ha interesado por él, según cuenta The Independent.

Los azulgrana también piensan en reforzar el centro de la zaga de cara a la próxima temporada y se han fijado en el ex rojiblanco. Su cláusula de rescisión es bastante asequible, puesto que es de 32 millones de euros. Termina contrato en 2019, quiere salir y los Spurs no ven con malos ojos que abandone la entidad al final de la presente temporada. Además, no habría que negociar con el club londinense sólo con el jugador.

Al club presidido por Daniel Levy le interesa sacar al futbolista este verano, ya que hay una cláusula en su contrato que si la ejecutan renovaría por una temporada más automáticamente, pero el precio de su libertad pasaría de 32 a 29. Los dos grandes de la Liga no son los únicos interesados en el central belga. También lo quiere el líder de la Premier, el Manchester City de Pep Guardiola.

Va a ser una batalla a tres bandas entre Barça, Madrid y City. El Tottenham espera sacar algo más que su cláusula por su jugador. Según los medios ingleses las negociaciones estarían estancadas, ya que el club no tiene intención de mejorarle la oferta de renovación ni el jugador de bajar sus pretensiones. Cuenta con propuestas interesantes para salir y confía en hacer un gran Mundial para poder marcharse a un club de gran categoría.