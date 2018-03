El Barça teme que algún club pague los 700 millones de cláusula de Messi

Leo Messi renovó el pasado mes de noviembre con el Barcelona hasta 2021. Para evitar que ocurriera lo de Neymar, el club le blindó con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, que a su parecer era suficiente para evitar la fuga del astro argentino. Sin embargo, ahora no están muy seguros de que eso vaya a ser así. Según el director corporativo de la entidad, Pancho Schroder, existe cierto temor a que un club como el PSG venga y ponga el dinero encima de la mesa.

“Hemos establecido una cláusula que consideramos suficiente para que Messi se retire en el Barcelona. Pero, dicho esto, hace un año pensábamos que la cláusula de Neymar también era lo suficientemente buena para retenerlo y el verano pasado se demostró que no era así“, reconoció a Sky Sports News en un evento de Deportes y Finanzas en Londres.

Tras estas declaraciones le preguntaron por la posibilidad de que algún club pague la cláusula de Messi como hizo el conjunto parisino el pasado verano con el brasileño. En este sentido Schroder se mostró más cauto y quiso evitar cualquier tipo de especulación, aunque dice no saber lo que ocurrirá en el futuro visto como está el mercado: “Mirando al futuro, me parece que es difícil, pero no tengo una bola de cristal y actualmente las cosas se están volviendo un poco locas”.

El 10 del Barça reconoció tras su renovación que quiere estar toda su carrera en el Barcelona y en el club confían en que se retire de azulgrana. Ese es el sueño de Messi, “terminar en el Barcelona”. Pero tal y como se ha puesto el mercado todo es posible. De ahí que en la entidad catalana prefieran mantener los pies en el suelo por si se diera una situación como la del último verano con Neymar.