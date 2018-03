El tremendo zasca de Pinedo a Busquets por quejarse de los viajes de lujo de los futbolistas

Las declaraciones de Busquets tras el partido frente el Atlético de Madrid han traído cola. El azulgrana habló ante los medios y mostró su disconformidad con los horarios de LaLiga. No se cortó ni un pelo: “Los dos podíamos jugar el miércoles y nos pusieron el jueves. Llegamos a Barcelona y tuvimos que entrenar sin descansar. Si estamos en la mejor liga del mundo que se hagan las cosas mejor. No es ninguna excusa. Es la realidad. Cuando se pierde no me gusta quejarme pero hoy que hemos ganado aprovecho para hacerlo”.

El jugador criticaba la planificación de cara al encuentro en el que Atlético y Barça se jugaban la Liga. Los del Cholo disputaron su partido el miércoles por la noche como local, mientras que al conjunto azulgrana jugó el jueves por la noche… menos de 72 de descanso.

Las palabras de Busquets fueron recibidas en las redes con las manos abiertas. Las preferencias que tienen los jugadores de fútbol y el fútbol sobre cualquier deporte hicieron estallar twitter. En especial, a la jugadora de balonmano, Eli Pinedo, quien no pudo evitar contestarle.

“Le explicaba yo a Busquets lo que es viajar en condiciones desfavorables y además tener que ganar al llegar al destino. Añádele al tiempo: Haz/deshaz la maleta, Hazte las comida y la cena y lava las equipaciones para que estén listas para el próximo partido… #sinolodigoreviento“, concluyó la deportista. Ante tanto revuelo, Eli Pinedo puntualizó su intervención: “¡¡Insisto!! El no tiene ninguna culpa, sólo desconoce esto”.