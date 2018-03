Valverde: “Hemos dado un paso hacia el título”

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou tras la importantísima victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid que le da medio título de Liga. El Txingurri se mostró satisfecho con el partido de los suyos.

“Orgulloso, sobre todo, de cómo hemos competido. En partidos de este tipo, hemos respondido con ciertas garantías y hoy ha sido así. Todo ha seguido el guión previsto. Resultaba difícil llegar porque tienen una gran defensa. Poco a poco hemos ido avanzando. Sabíamos que el paso de los minutos iba en nuestra contra por la semana que llevábamos. No han tenido ocasiones claras, pero estás intranquilo porque tienen grandes delanteros. Hemos sufrido porque para ganar al Atlético hay que sufrir”, aseguró.

Además, no ocultó que ve más cerca la Liga que antes del encuentro ante los rojiblancos. “Era un partido muy importante en ese sentido. No es lo mismo estar a ocho, que a dos. No es definitivo, obviamente, pero hemos dado un paso. Ya veremos lo que nos depara el futuro”, explicó.

También reconoció que el resultado fue incierto hasta el pitido final: “Claro que tienes la sensación de que te pueden marcar por los jugadores que tienen. Estás intranquilo por eso, claro“.

Por otro lado, alabó la actuación de Messi. El argentino desequilibró la contienda con un gran gol de falta. “Es que no hay otro como él en el mundo. No sé lo que hubiera pasado si estuviese en el Atleti, ni me lo quiero imaginar”, explicó.

Sobre Simeone también tuvo palabras de elogio: “Un ejemplo claro de lo que él ha dicho es su equipo, que tiene un espíritu a margen del sistema. Es un ejemplo para todos“.

Valverde también destacó la actuación de Rakitic, clave en la medular azulgrana: “Tiene mucha importancia tener a un jugador así. No sólo por su partido, sino porque nos equilibra. Tiene gol, estrategia, trabajo”.

Por último, analizó la lesión de Andrés Iniesta: “Perdemos a un jugador inigualable, no se le puede suplir. Es único. Vamos a esperar a ver el alcance de la lesión. Parecía algo muscular importante, pero ha podido seguir jugando y eso nos hace pensar que, quizás, no es mucho. Él se regula bien y sabe controlarse. Estaba jugando un partido increíble”.