Ernesto Valverde compareció en la rueda de prensa previa al apasionante choque Barcelona – Atlético de Madrid en el que media liga está en juego. El técnico vasco aseguró que no se trata de una final, pero afrontarán el encuentro “como si fuera el último”.

Atlético

“Ambos tenemos un estilo tan marcado que nos hará centramos en ellos. El Atlético siempre intenta sorprender con una alta presión e intenta marcar su terreno desde el inicio. Es un partido atractivo en el que los tres puntos valen mucho. No creo que ellos lleguen mejor. Los dos llegamos en un buen momento de forma. Tendremos que tener en cuenta sus contras”.

“No es una final, es importante, pero luego queda mucho. Son puntos importantes por lo que significan. Nos lo tomamos como si fuera el último partido, que es como hay que preparar los partidos contra el Atlético. El premio es muy jugoso. Ganar supone dar un paso muy importante”.

Griezmann

“Soy incapaz de adivinar el futuro. Es un gran jugador, que está en un gran momento. No voy a hablar de un jugador que está en otro equipo y menos si nos enfrentamos a ellos, no me parece correcto”.

Últimos resultados

“Cuando no ganas suele ser por algún motivo. Cada partido tiene su propia película. Cuando empatas valoras más las victorias. Te das cuenta de que no es tan fácil y sirve para poner los pies en el suelo”.

El Camp Nou

“Esperamos que la gente responda y seguro que lo hará por la importancia del partido. Allí el ambiente fue excepcional y espero lo mismo, que nos animen. A veces la gente no sabe lo que significa para el equipo sentir el apoyo de los aficionados”.

“No creo que nos influya demasiado. Es verdad que después del partido contra Las Palmas hay rabia contenida, pero eso es bueno, se puede sacar algo positivo. He visto las imágenes del penalti del otro día y no he descifrado todavía que pitó”.

Coutinho

“Va cogiendo un poco el estilo del equipo. Le veo bien, tiene cosas que nos pueden ayudar. Viene de una Liga en la que se exige un juego más directo y aquí somos más pacientes. Es cuestión de acostumbrarse”.

Yerry Mina

“Tengo cuatro centrales y normalmente llevo tres. Los que más vienen jugando son Piqué y Umtiti. Cuando le ha tocado a Vermaelen lo ha hecho a gran nivel. Mina ha llegado tarde”.

La alineación

“Lo tengo decidido claramente. Paulinho es una opción. Lo tuve en cuenta el jueves a la hora de hacer el once”.

Messi

“Que descansara era una posibilidad, pero los partidos son decisivos. Creo que se regula bastante bien”.

“Es una buena noticia y lógica. Es algo que cae por su propio peso, teniendo algunas cosas que ocurren”.