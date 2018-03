Félix María Samaniego escribió una fábula titulada El hombre y la pulga a la que hoy, con el máximo respeto hacia el escritor alavés, vamos a retocar el título para explicar el encuentro entre Antoine Griezmann y Leo Messi este domingo en el Camp Nou. La fábula de La Pulga y El Principito podría llamarse el cara a cara entre los de los mejores jugadores de la Liga y del planeta que el domingo van a pelear frente a frente por el partido y por el campeonato, pues la cita se antoja clave en el devenir de la Liga.

El argentino es el máximo goleador del campeonato doméstico con 23 tantos en su haber. Enfrente, el cuarto máximo artillero de la Liga con 15 tantos, un Griezmann enrachado que ha marcado siete dianas en los últimos dos partidos ligueros, tres ante el Sevilla y cuatro frente al Leganés. El delantero francés ha alcanzado los 100 goles con la camiseta rojiblanca, se reconcilió con la afición colchonera en el Wanda Metropolitano y llega al Camp Nou en uno de los momentos más dulces de su carrera.

Maldición en Can Barça

Pero no todo son buenas noticias para Griezmann pese al excelente momento de forma que atraviesa. El Principito visita Can Barça y el estadio del Barcelona se le da bastante mal. De hecho, nunca ha marcado en el Camp Nou y nunca ha ganado, ni con la Real Sociedad ni con el Atlético de Madrid. “Nunca he marcado en el Camp Nou, tengo muchas ganas de hacerlo el domingo y celebrarlo”, comentó el galo tras el triunfo ante el Leganés. Contra el Barça sí ha anotado goles tan importantes como los dos de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2015/16, pero siempre como local.

Pero, si Simeone cuenta con Griezmann, Valverde tendrá de su lado a otro jugador que en las últimas semanas ha sido el más decisivo del Barcelona: Leo Messi. La Pulga es la principal amenaza para el Atlético de Madrid y los culés se agarrarán a él para mantener el colchón de puntos en la Liga. El argentino suele echarse al equipo a sus espaldas en estos partidos claves, y ante el Atlético el juego del Barça volverá a pasar por sus botas. 31 goles y 16 asistencias de Messi en 40 partidos que ha disputado este curso, unos números que hacen temblar a cualquiera, incluso a todo un Atlético de Madrid que llega con la moral por las nubes al Camp Nou.