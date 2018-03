En Barcelona lloran por la designación de Jesús Gil… Manzano contra el Atlético

En Barcelona empiezan a jugar todas las bazas posibles para que el Barça gane este domingo al Atlético de Madrid en un encuentro que se antoja clave para el devenir de la Liga, pues el conjunto colchonero se pondría a tan sólo dos puntos si lograra dar la campanada en el Camp Nou. En esas, en tierras catalanas han optado por la vía de meter presión al árbitro para intentar caldear el ambiente y que Gil Manzano, el colegiado del encuentro, pite coaccionado por este tipo de comentarios.

La prensa de la Ciudad Condal, además de seguir quejándose de Mateu Lahoz porque le señalara un penalti ante Las Palmas dos años después de la última pena máxima que le pitaron, empieza a cargar contra Gil Manzano por sus supuestas actuaciones en las que ha perjudicado al Barcelona. “¡Peligro! De Mateu a Gil Manzano”, titula el diario Sport en su edición digital una pieza en la que aseguran que el extremeño ha perjudicado al Barça en muchas ocasiones.

No se queda atrás Mundo Deportivo, que titula una noticia así: “Gil Manzano ya la lió en su último Barça-Atlético”. Comentan que Gil Manzano fue el protagonista del último duelo que dirigió entre ambos equipos por las expulsiones de Sergi Roberto y Luis Suárez en aquella vuelta de semifinales de Copa del Rey que dejó a los dos futbolistas azulgrana sin poder disputar la final contra el Sevilla.

Lo que no cuentan en Barcelona es que Gil Manzano ese día anuló un gol legal a Antoine Griezmann en el Camp Nou. Un tanto que habría servido para que el Atlético mandase la eliminatoria, como poco, a la prórroga. Además, es el colegiado que en 2015 no pitó una mano de Jordi Alba que tenía que haber sido penalti y expulsión del lateral y que derivó en el 2-3 de Neymar en el contragolpe que mató el partido. Ese día expulsó a Gabi en el túnel de vestuarios por decirle que había sido penalti, pero no se atrevió a echar a Arda Turan por lanzarle una bota a su asistente…